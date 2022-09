Goffin grijpt laatste kans voor Belgen in Davis Cup met zege tegen Otte

Op de Davis Cup Finals heeft David Goffin (ATP 62) België vrijdag in het tweede duel van de tweede groepsmatch tegen Duitsland een eerste punt bezorgd. De 31-jarige Luikenaar versloeg Oscar Otte (ATP 52) na twee uur en negen minuten tennis in drie sets (3-6, 7-6 (9/7) en 6-3). Het is voor België de eerste zege in Hamburg. De tussenstand tussen België en Duitsland is 1-1.

Goffin toonde karakter en overleefde twee matchpunten in de tiebreak van de tweede set. In de derde set trok hij het laken naar zich toe. Zijn tweede matchbal was de goede.

De beslissende afsluitende dubbelmatch is voor Joran Vliegen (ATP 90 dubbel) en Sander Gillé (ATP 78 dubbel). Zij ontmoeten het Duitse topduo Kevin Krawietz (ATP 29 dubbel) en Tim Puetz (ATP 8 dubbel).

Bergs verliest

Zizou Bergs (ATP 134) heeft vrijdag het eerste duel van de tweede groepsmatch tegen Duitsland tijdens de Davis Cup Finals verloren. De 23-jarige Limburger moest in Hamburg na een spannende partij van twee uur en zeven minuten tennis in twee sets (6-4 en 7-6 (11/9)) de duimen leggen voor Jan-Lennard Struff (ATP 132).

Bergs kreeg nochtans zijn kansen, vooral in een erg geanimeerde tweede set. Onze landgenoot verkwanselde liefst zeven setpunten en zag Struff in een tiebreak zegevieren. De Duitser verzilverde zijn derde matchbal.

Foto: BELGA

Dinsdag verloren de Belgen hun eerste groepsmatch met droge 3-0 cijfers van Australië. Zaterdag spelen ze nog tegen Frankrijk.

Aan de eindfase van de Davis Cup nemen 16 teams deel. De groepswedstrijden zijn van dinsdag tot en met zondag voorzien in Hamburg, Glasgow, Bologna en Valencia. De eerste twee van elke poule strijden van 22 tot 27 november in Malaga om de eindzege.