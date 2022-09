Burgemeester Veerle Heeren van Sint-Truiden neemt ontslag. ‘Ik heb besloten om een stap terug te zetten als burgemeester van Sint-Truiden, in overleg met de lokale partijafdeling van CD&V en nationaal voorzitter Sammy Mahdi. Het is belangrijk voor de Truienaar dat de bestuursploeg in alle rust en sereniteit het mooie werk dat we gestart zijn, kan verder zetten. Ik hoop dat dit daarbij kan helpen.’

Eerder op de dag was er in Sint-Truiden ophef ontstaan over een mogelijke ‘illegale’ lening van 65.000 euro die oud-burgemeester Jef Cleeren gekregen zou hebben. Naar aanleiding van de berichtgeving door Het Belang Van Limburg werd het huidige bestuur hierover vrijdag tijdens het schepencollege aan de tand gevoeld. Het is reeds het tweede dossier, na de heisa rond het auditverslag van het vast Comité P eerder deze week, dat burgemeester Veerle Heeren (CD&V) in een lastig parket brengt.

Na het plotse overlijden van de zoon van oud-burgemeester Jef Cleeren in 2014 dreigde die zijn woning kwijt te geraken omdat hij de gokschulden van zijn zoon moest terugbetalen. Om de openbare verkoop van de woning te voorkomen, kreeg de oud-burgemeester een lening 65.000 euro. Dat beweert zijn weduwe Nicole Rekoms (66) in Het Belang Van Limburg. Die lening zou Cleeren moeten terugbetalen met inhoudingen op het pensioen dat hij kreeg voor zijn dienstjaren als burgemeester en schepen. Na zijn overlijden eind vorig jaar bleef er nog 39.000 euro schuld aan de stad over. Die is in het passief van de erfenis beland. Wie nu moet opdraaien voor die openstaande schuld, is onduidelijk. Ook hoe de oud-burgemeester zo een lening kon aangaan bij de stad is niet duidelijk.

Zowel bij de coalitiepartners Open VLD, N-VA als bij de oppositie is er veel onduidelijkheid over het hele verhaal. Op TVL zei Ludwig Vandenhove (Vooruit) dat alles in ieder geval niet transparant is verlopen. ‘De vraag is of het wettelijk kan of niet. Ondanks de vragen die ik hierover schriftelijk gesteld heb aan de financieel directeur hebben we daar eigenlijk onvoldoende antwoord op gekregen.’ De financieel directeur liet weten dat slechts hijzelf en een andere ambtenaar op de hoogte was van de lening. ‘Volgens mij heeft hij niet op eigen houtje gehandeld en wisten ook CD&V-mensen en ik denk ook burgemeester Veerle Heeren hiervan.’