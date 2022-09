Definitieve beslissing: gascentrale Vilvoorde krijgt geen vergunning, Tessenderlo wel

Engie/Electrabel mag de plannen om een gascentrale te bouwen in Vilvoorde nu definitief opbergen.

Engie/Electrabel kreeg al eens lik op stuk voor zijn gascentrale van 875 MW in Vilvoorde, vooral omdat de ammoniakuitstoot van de voorgestelde centrale te hoog was. Zowel de provincie Vlaams-Brabant als minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wezen de vergunningsaanvraag af, waardoor Vilvoorde niet kon meedingen naar de veiling van steun voor gascentrales en andere elektrische capaciteit vanaf 2025, het zogenaamde CRM-mechanisme.

Het bedrijf diende een nieuwe aanvraag in waarin de uitstoot van ammoniak met 61 procent werd verlaagd, maar ook die krijgt nu een negatieve beslissing. ‘Hoewel in beide dossiers de ammoniakuitstoot stevig werd teruggedrongen na de eerdere weigering van het dossier, blijkt uit technisch nazicht dat Engie niet alle best beschikbare technieken hanteert om de uitstoot tot een minimum te beperken’, zegt Demir. ‘Haar lichtere gascentrale zou meer uitstoten dan de zwaardere centrale in Tessenderlo, die wel de innovatiefste en best beschikbare technieken inzet.’

De gascentrale van Tessenderlo, die eveneens op een weigering was gestoten, krijgt wel een vergunning. In het oorspronkelijke dossier zou de centrale van 900 MW een uitstoot van 344.000 kg NOx en 103.000 kg ammoniak veroorzaken. Die is nu door de inzet van nieuwe technieken gezakt naar 298.000 kg NOx en 30.000 kg ammoniak, zegt Demir. Dat is een daling van de ammoniakuitstoot met 70 procent.

TDS krijgt wel enkele stevige randvoorwaarden opgelegd. Zo moet het bedrijf ervoor zorgen dat het tegen 2040 klimaatneutraal is én krijgt ze de opdracht in totaal 30 hectare extra bos te realiseren, waarvan 12 hectare aaneengesloten binnen de eerste twee jaar.

‘Ik heb altijd gezegd dat ik dossiers zou beoordelen op hun inhoud en zou vergunnen wat verantwoord is’, zegt Demir. ‘Mocht ik zeker zijn dat we in de kernenergie zullen blijven, dan was er geen vergunningsnoodzaak en was geen enkele bijkomende vergunning nodig. Ook die in Tessenderlo niet. Maar Groen heeft het dossier van de kernenergie vakkundig in de vernieling gereden en de kansen op een black-out zijn gigantisch gestegen.’