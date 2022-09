Rechterhand Tshisekedi gefilmd tijdens corruptiedeal

Een topadviseur van de Congolese president Félix Tshisekedi is in de val gelokt met geheime opnames van een corruptiedeal. ‘In ruil voor een percentage bied ik u veiligheid aan.’

Vidiye Tshimanga is een Congolese zakenman en politicus die sinds 2019 speciaal adviseur is van de Congolese president Félix Tshisekedi. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2018 was hij ook campagnewoordvoerder van Tshisekedi. Deze zomer werd Tshimanga benaderd door een man en een vrouw die zich hadden voorgesteld als vertegenwoordigers van een Hongkongs bedrijf dat in de Congolese mijnbouw wou investeren. Er vond een zoomgesprek plaats en in juli was er ook een ontmoeting in het Londense Michelin-restaurant Hide.

Tijdens de gesprekken stelt Tshimanga voor om ‘in ruil voor een percentage’ garanties te bieden dat de investering vlot verloopt. ‘Als we samen zaken doen, neem ik mijn percentage van de investering. Ik vraag dit niet omdat ik een mooi gezichtje heb maar omdat ik u bescherming kan aanbieden. Ik kan ervoor zorgen dat u uw investering niet verliest, dat u niet wekelijks of maandelijks smeergeld moet betalen en dat we uw geld niet blokkeren in de Nationale Bank. We kunnen er ook voor zorgen dat u de licenties binnen de normale termijn krijgt zonder dat de minister u nog twee miljoen extra smeergeld vraagt.’

Dineren met de president

De presidentiële raadgever stelt ook voor om de investeringen via belastingparadijzen als Mauritius, Singapore, het Eiland Man of Hongkong te laten verlopen ‘waar ik meerdere bedrijven heb. Niet op mijn naam natuurlijk, maar op naam van een tussenpersoon die ik controleer.’

Tijdens de gespreken benadrukt Tshimanga meermaals dat hij de rechterhand is van president Tshisekedi. ‘Me, it’s the president. Ik sta heel dicht bij de president, ik ben een familielid en financierde ook zijn campagne. Als ik de president iets vraag, doet hij het. Ik moet bescherming bieden: aan mezelf natuurlijk, maar in de eerste plaats aan de president. Zelf kan de president geen zaken doen.’ In een ander gesprek komt hij terug op die bevoorrechte relatie: ‘Ik ken de president sinds 2014, we zijn erg close. Hij komt regelmatig dineren bij mij. Ook onze vrouwen zijn erg goed bevriend.’

President Félix Tshisekedi. Foto: Photothek via Getty Images

De man en de vrouw namen alle gesprekken met Tshimanga op en verspreidden ze deze week via Telegram. Ze schermden daarbij hun ware identiteit af. In de opnames komen ze zelf niet in beeld en ook hun stemmen werden vervormd. Het is onduidelijk met welke intenties en in wiens opdracht ze de presidentiële raadgever in de val lokten. CK Hutchison, het Hongkongse bedrijf waarvoor het koppel beweerde te werken, ontkent elke betrokkenheid.

Professionele beschadigingsoperatie

Volgens het Organized Crime en Corruption Reporting Project gaat het om een professionele en dure beschadigingsoperatie. Mogelijk is de opdrachtgever een politieke tegenstander, mogelijk gaat het om een andere investeerder die binnen de Tshisekedi-entourage in ongenade is gevallen.

Tshimanga zelf bevestigde ondertussen de echtheid van de beelden, maar zegt dat hij in de val is gelokt door politieke tegenstanders die misnoegd zijn door het Congolese regeringsbeleid. Hij voegde eraan toe dat hij geen slechte bedoelingen had en dat hij misbegrepen is omwille van zijn slechte kennis van het Engels.

Deze week, tijdens een ontmoeting met journalisten van de Zwitserse krant Le Temps in Parijs, vertelde hij ook dat hij tijdens de gesprekken besefte dat hij in de val werd gelokt en vervolgens begon te bluffen ‘om te zien hoever die man en die vrouw zouden gaan’. In de gesprekken die met een verborgen camera werden opgenomen, zegt Tshimanga wel dat hij de controle heeft over Cobamin, een mijnbedrijf dat enkele weken na Tshisekedi’s eedaflegging meteen drie licenties voor de ontginning van grondstoffen in de wacht sleepte. Voor Congo is dat een uitzonderlijk korte termijn.

President Tshisekedi heeft voorlopig nog niet zelf gereageerd op de controverse. Tot nader order is Tshimanga ook nog niet uit zijn functie van presidentieel raadgever ontslagen.