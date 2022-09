Luminus stopt als laatste leverancier met vaste energiecontracten

Luminus stopt vanaf 1 oktober met de verkoop van vaste energiecontracten. Het was de enige leverancier in ons land die de vaste formule nog aanbood. ‘Maar dat is met de huidige volatiele prijzen niet langer houdbaar’, klinkt het.

Bij een vast energiecontract wordt aan het begin een bedrag per kWh afgesproken voor de hele periode van het contract. Doorgaans ligt die prijs een pak hoger dan bij variabele contracten, maar de consument heeft wel de zekerheid dat de prijs niet meer kan stijgen. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen zo sterk gestegen dat haast elke leverancier vaste contracten uit het aanbod heeft geschrapt. Enkel Luminus bleef de formule aanbieden, maar stopt daar vanaf 1 oktober mee.

‘We pauzeren de verkoop van energiecontracten aan vaste prijzen’, bevestigt woordvoerder Nico De Bie. ‘We respecteren uiteraard alle (prijs)afspraken met klanten die momenteel een vast contract hebben tot de einddatum van dat contract. Luminus neemt deze beslissing omwille van de huidige uitzonderlijke marktomstandigheden en de impact ervan op de energieprijzen. We zijn zo lang mogelijk vaste prijscontracten blijven aanbieden. Maar gelet op de volatiele prijzen is dit niet langer houdbaar, noch in het belang van de klant.’