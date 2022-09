Elon Musk beschuldigt Twitter van gebrekkige gegevensbeveiliging na getuigenis klokkenluider

Elon Musk heeft de getuigenis van klokkenluider Peiter Zatko over gebreken in de gegevensbeveiliging van Twitter toegevoegd aan zijn verdediging voor de rechtszaak die hij tegen het bedrijf heeft aangespannen. De Tesla-topman hoopt hiermee extra munitie te hebben om onder zijn mislukte overname van Twitter uit te komen.

Dat blijkt uit documenten die donderdag bij de rechtbank in de Amerikaanse staat Delaware ingediend zijn, meldt persbureau Reuters.

Musk kondigde afgelopen april met veel bombarie aan dat hij Twitter voor 44 miljard dollar (ruim 44 miljard euro) wilde overnemen. De deal was bijna rond, maar ketste af omdat Musk vindt dat het bedrijf hem heeft voorgelogen over het aantal spam- en nepaccounts op het sociale netwerk. Met de papieren die donderdag zijn ingediend komt daar dus nog de haperende cybersecurity van het platform bij. ‘Deze onthullingen maken onmiskenbaar duidelijk dat Musk - om tal van redenen - het volledige recht heeft om bij de overname weg te lopen’, schrijven zijn advocaten.

Twitter daagde Musk na het mislopen van de overname voor de rechter en eist dat hij zich aan de reeds gemaakte afspraken houdt en het bedrijf alsnog overneemt. De miljardair sloeg terug door op zijn beurt Twitter voor de rechter te brengen, met de claim dat hij bij de deal voorgelogen is.

Peiter Zatko getuigde dinsdag voor de Amerikaanse Senaat over de internetbeveiliging bij Twitter. Het platform draait volgens Zatko op zwaar verouderde ­software en zou niet voldoen aan de meest basale veiligheidsregels. De 51-jarige Amerikaan weet waar hij het over heeft, want hij werkte tot januari van dit jaar als hoofd cybersecurity bij Twitter. Hij zegt zelf ontslagen te zijn omdat hij niet wilde zwijgen over de slecht beveiliging, de lezing van Twitter is dat hij slecht presteerde en niet de juiste leiderschapskwaliteiten had.