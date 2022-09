Door de huidige energiecrisis kijken verschillende landen plots weer anders naar kernenergie. Ook onze minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (CD&V), vroeg in Terzake om toch nog eens goed naar kernreactor Doel 3 te kijken, voor hij voorgoed zou sluiten. Maar is het wel verstandig om oude kerncentrales langer open te houden? In bovenstaande video zetten we alle voor- en nadelen op een rij.