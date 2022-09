In november en december komt er voor gezinnen een basispakket goedkopere energie. Het gaat om een tegemoetkoming van 135 euro per maand voor gas en 61 euro voor elektriciteit. Op dit moment geeft de regering toelichting op een persconferentie, die u hierboven live kunt volgen.

De federale regering heeft een akkoord over een nieuw energie-steunpakket van bijna een miljard euro. Zowel gezinnen als bedrijven krijgen hulp bij het betalen van hun facturen.

De kern van de federale regering zat sinds vanochtend 9 uur samen. Kort voor 17 uur tweette premier Alexander De Croo (Open VLD) dat er een akkoord is. In de maanden november en december komt er voor gezinnen een basispakket goedkopere energie. Het gaat om een tegemoetkoming van 135 euro per maand voor gas en 61 euro voor elektriciteit.

De Croo spreekt van ‘gerichte steun voor wie de crisis het hardst voelt’. Dat betekent dat niet iedereen van dit nieuwe steunpakket zal kunnen genieten. Er wordt rekening gehouden met het inkomen. De grens ligt op 62.000 euro netto belastbaar inkomen voor een alleenstaande, en 125.000 euro voor koppels. Een regeringsbron preciseert dat dit ‘rond de 3.000 euro netto is voor alleenstaanden’. Voor koppels gaat het om 5.000 euro netto per maand. Er is een bijkomende verhoging per persoon ten laste.

De tegemoetkoming geldt voor alle variabele contracten, maar ook voor vaste contracten die werden afgesloten na 1 oktober 2021, het moment dat de prijzen aan hun onwaarschijnlijke stijging begonnen. Voor gezinnen die verwarmen met stookolie wordt de stookoliecheque die de regering eerder al besliste opgetrokken van 225 tot 300 euro.

Comeback van coronasteun

Ook bedrijven wordt een reddingsboei toegeworpen. Daarvoor worden bepaalde corona-steunmaatregelen vanonder het stof gehaald. Zij krijgen zo de mogelijkheid om sociale bijdragen en belastingen uit te stellen. Ook het overbruggingsrecht en het systeem van tijdelijke werkloosheid kunnen opnieuw gebruikt worden. De accijnzen op gas en elektriciteit worden in november en december op het Europese minimum gehouden.

Mocht het deze winter tot stroomonderbrekingen komen, dan krijgen landbouwbedrijven in de voedingssector voorrang. Er komt ook een tijdelijk moratorium op faillissementen voor ondernemingen die in problemen komen door een actie van hun leverancier.

Het nieuwe steunpakket kost alles bijeen net geen miljard euro (988,45 miljoen). De kostprijs voor de tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht zijn daarin nog niet meegerekend. De helft van dat bedrag wordt opgevreten door de tegemoetkoming voor gas. Om deze maatregelen te financieren zal de regering onder meer gebruik maken van de zogenaamde overwinsten die de energieleveranciers nu boeken. Hoe dat systeem er zal uitzien is echter nog niet duidelijk. Andere bronnen die aangeboord worden zin de meerontvangsten van de repartiebijdragen (74 miljoen) en de extra btw-inkomsten op elektriciteit en gas (465 miljoen).