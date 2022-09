Wat denken mensen met een beperking van de open brief van William Boeva?

De open brief van de Antwerpse comedian William Boeva heeft veel losgemaakt. Boeva vond dat ‘feel good’-programma’s zoals Down The Road enOut of Office mensen met een beperking instrumentaliseren als ‘knuffelberen’. Hoe kijken mensen met een beperking zelf naar het debat?

Bob Peeters (25) uit Putte: ‘Ik zou graag willen meedoen inThuis’

Bob Peeters is geboren met het syndroom van Down. Terwijl hij aan het werk was in de Colruyt, kreeg hij de vraag of hij wou meedoen aan het programma Down The Road. ‘Ik had die vraag totaal niet verwacht, maar ik vind het zalig dat ik het heb gedaan. Het was een enorme ervaring. Het heeft me getoond hoe ik zelfstandiger kan zijn, zodat ik heb besloten om zelfstandig te gaan wonen met maten. Ik heb heel veel reacties gekregen, bijna allemaal positief.’

Kijkt hij graag televisie? ‘Ja, naar Thuis, bijvoorbeeld. Ik ben ook al eens naar de set geweest. Heel leuk om de acteurs bezig te zien. Vooral leuk aan Thuis vind ik de onderwerpen die aan bod komen. Daar praat ik thuis ook graag over.’

‘Veel mensen met een beperking zie ik niet op televisie. Ik herinner me wel nog het programma Tytgat Chocolat (een dramaserie over een maatwerkbedrijf, red.). Ik wil graag dat er meer mensen met een beperking op televisie komen, of in de boekskes, ook zonder dat er wordt gefocust op onze beperkingen. We zijn mensen zoals jullie en dat mag gezien en aanvaard worden.’

Zou hij zelf graag op tv willen komen? ‘Ja, ik zou heel graag spelen in Thuis. Er is ook iemand van Tytgat Chocolat die nu meespeelt in Familie. Een tijdje geleden heb ik ook meegewerkt aan een campagne voor festivalbuddy’s voor mensen met een beperking. Dat was een goed idee, want ik ga ook graag met mijn pa en zijn maten naar Rock Werchter.’

Hoe dan ook heeft het programma hem veranderd, meent ook zijn vader Wim, die een anekdote aanhaalt over een etentje op restaurant. ‘Waarom vraagt u dat niet aan mij?’, vroeg Bob aan de ober, toen die aan iedereen behalve aan hem vroeg of ze een glas voor wijn wensten. Waarop ook hij een glas kreeg.

Sebastian Dürr. Foto: Kristof Vadino

Sebastian Dürr (50) uit Opwijk: ‘Vaak noemt men mij een inspiratie, maar dat wil ik niet’

‘Ik heb het nieuws rond de open brief van Boeva goed gevolgd en ik vond zijn boodschap fantastisch’, zegt Sebastian Dürr. Hij is een prille vijftiger, die 15 jaar geleden zijn nek brak en zich sindsdien verplaatst in een elektrische rolstoel. Hij werkt als procesmanager bij IT-bedrijf SAP.

‘Als activist – onder andere binnen de organisatie Onafhankelijk Leven – voor mensen met een beperking geef ik dikwijls spreekbeurten. Daar word ik vaak geconfronteerd met uitspraken zoals: “Je bent echt een inspiratie”. Maar dat wil ik niet. Ik was een mens die overal binnenkon, maar plots veranderde dat, en werd ik op vele manieren uitgesloten van de samenleving. Liever dan inspiratie te geven, wil ik verontwaardiging loskrijgen, om de situatie voor mensen met een beperking te veranderen. In de wereld van het gehandicaptenactivisme is dat zelfs een spreuk geworden: “I am not your inspiration”.’

Hij neemt het niemand kwalijk als ze zo’n uitspraak doen. ‘Als jij een “gewoon” leven kunt leiden, dan ben je een inspiratie. Voor een stuk is dat het geval: ik woon op mezelf, heb twee kinderen, werk, ben actief en heb een auto. Maar het vraagt wel om een grote inspanning.’

Dubbel gevoel

‘Down the road bekijk ik met een dubbel gevoel. Ik gun het de gasten. Ze hebben plezier en ze beleven iets uitzonderlijks. Maar uiteindelijk is het een programma waarbij op het einde de mensen de tv uitzetten en zich goed voelen. Boeva heeft het perfect verwoord. ’

Al te vaak ziet Dürr programma’s óver mensen, en geen programma’s met een reguliere rol voor mensen met een beperking. ‘Als dat wel eens voorkomt, wordt die persoon vaak gespeeld door iemand zonder beperking. Dat steekt, uiteraard.’

Volgens hem kunnen programmamakers snel aan de slag. ‘10 procent van alle mensen heeft een zware beperking, maar dat zie je niet weerspiegeld op tv. Zelf heb ik geen ambitie, maar waar blijft het eerste nieuwsanker in een rolstoel? Mijn brein werkt perfect, dus er is geen reden waarom ik het niet zou kunnen. Of neem nu Peter Genyn (paralympiër en rolstoelracer, red.). Die zou perfect commentaar kunnen geven in sportprogramma’s. Begin te zoeken, voorzie desnoods opleidingen.’

‘Programmamakers zijn niet van kwade wil. Er wordt veel moeite gedaan om mensen van kleur, vrouwen en transgenders op te nemen in programma’s. Aan het datingprogramma Blind Getrouwd nemen ook holebi’s deel, zonder dat dat een issue is. Maar nogmaals, waar zijn de mensen met een beperking?’

‘Of nog een voorbeeld: op 27 september is er in Brussel de optocht Freedom Drive, voor betere toegankelijkheid. Maar mensen moeten vier weken op voorhand kijken of en hoe ze er geraken. Zijn er taxiritten beschikbaar? Kunnen ze er met de eigen auto heen? Zijn er toegankelijke hotelkamers beschikbaar voor wie wil overnachten? Er is nog veel werk aan de winkel. We worden nog op veel vlakken uitgesloten, terwijl het VN-verdrag voor mensen met een beperking stelt dat wij gewoon moeten kunnen deelnemen aan de samenleving.’

Dries Lobbinger. Foto: Kristof Vadino

Dries Lobbinger, 27, uit Hasselt: ‘Na te veel tegenslagen geven velen het op en gaan ze in hun aparte wereld leven’

Ook Dries Lobbinger, met een autismespectrumstoornis (ASS), vindt dat mensen met een beperking in tv-programma’s te vaak weggezet worden als een soort knuffelbeer. ‘De tv-wereld zou onze talenten naar voren moeten laten komen. Er zijn veel mensen met een beperking die slim zijn. Maar hoe vaak zie je in een quiz als Blokken iemand met een arm of been minder?’

Hij ziet het probleem als een breder issue, met een structurele scheiding tussen mensen zonder en met beperking. ‘Boeva’s ouders gingen tegen de tendens in om hen weg te steken. Zelf heb ik buitengewoon onderwijs gevolgd en ik heb me afgezonderd van de maatschappij gevoeld. Het is geen inclusieve manier van handelen, nog steeds niet. Van zodra je buiten komt, word je anders bekeken.’

‘Velen zijn geneigd om in aparte werelden te gaan leven, omdat ze telkens maar tegenslagen tegenkomen. Op een gegeven moment geef je het op en kies je je vrienden binnen je eigen wereld. Je denkt er dan zelfs niet meer aan om deel te nemen aan een programma zoals Blokken.’

Het programma Taboe van tv-maker Philippe Geubels – waarin het onder meer over mensen met ASS ging, vond hij een goede start, maar het mag meer zijn. ‘Taboe had al een betere aanpak. Daar kwamen de personen zelf veel meer naar voor, met al hun talenten, naast uiteraard ook de problematieken. Goed was ook dat het veel ruimere groepen heeft betrokken, niet alleen mensen met een handicap. Ze deden dus niet aan hokjesdenken. Ze betrekken en leggen connectie met een groot publiek. Uiteindelijk moeten er meerdere soorten programma’s bestaan. Zowel de thematische, als programma’s waarin “toevallig” ook mensen met een beperking aan bod komen.’

Een recent datingprogramma voor mensen met een beperking kan ook niet op zijn volledige goedkeuring rekenen. ‘Het is ook weer feel good. Het moet ook in gewone programma’s kunnen. Programmamakers kunnen naar instanties stappen voor mensen met een beperking mentaal of fysiek, om via hen naar mensen te vragen.’

‘Als we naar echte inclusie willen, zal de hand gereikt moeten worden vanuit de maatschappij zonder beperkingen, binnen scholen, en ook binnen de media. Er moeten veel kleine bruggen geslagen worden tussen twee werelden zodat de bres volledig gedicht wordt. Het hokjesdenken mag echt wel verdwijnen.’