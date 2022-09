Crashtest met elanddummy’s en surfende kuikens: de winnaars van de alternatieve Nobelprijzen

Elk jaar worden alternatieve Nobelprijzen uitgereikt voor wetenschappelijk onderzoek dat niet altijd even serieus is. Een kort overzicht van enkele winnaars van 2022.

Een paar weken voordat de winnaar van de Nobelprijzen in Stockholm worden aangekondigd, presenteert een organisatie in Boston traditiegetrouw de winnaars van de Ig Nobelprijzen. Dat is een absurde parodie, met prijzen voor onderzoeken die op de lachspieren werken, maar ook tot dieper nadenken stemmen. De uitreiking vond in de nacht van donderdag op vrijdag online plaats. De volgende projecten vielen in de prijzen:

Crashtest met elanddummy

Waar ligt het zwaartepunt van een eland? Hoe valt hij als hij wordt geraakt, bijvoorbeeld door een auto? Voor mensen op het platteland van Zweden (en andere streken waar de dieren rondlopen) is het antwoord van belang. Een aanrijding met een auto is levensbedreigend voor mens en dier.

Om de gevolgen te kunnen modelleren, bracht Magnus Gens, een Zweedse student techniek, veel tijd door in de Kolmården Zoo, om elanden op te meten en hun gedrag te bestuderen. Zijn doel was een ‘crashtest-eland’ bouwen. Maar het formaat van elanden varieert enorm en ook hun gewicht verschilt per seizoen. De benen van elanden zijn lang en dun en de dieren zijn zo flexibel dat het lijkt of ze geen gewrichten hebben.

De dieren werden nagebouwd met 36 rubberen platen, draad en staal en daarna werden auto-ongelukken gesimuleerd. Wat bleek: het zwaartepunt van volwassen elanden ligt rond de zevende rib op een hoogte van ongeveer 1,35 meter.

Klysma’s op Maya-tekeningen

Iedereen die eens de naam van de planeet Uranus verkeerd heeft uitgesproken, kent de Amerikaanse fascinatie voor anale humor. Een onderzoek naar darmgasexplosies tijdens colonoscopie won in 2012.

Nu gaf de jury een prijs aan onderzoek over klysmagebruik ten tijde van de Maya-beschaving. Het gaat om onderzoek uit 1986, door de Nederlandse hoogleraar van farmaceutische patiëntenzorg Peter de Smet. Samen met de antropoloog Nicholas Hellmuth onderbouwt De Smet dat klysma’s die op klassieke Maya-tekeningen staan afgebeeld, best gebruikt konden zijn voor toepassing van geestverruimende middelen.

De algemene gedachte was dat die klysma’s vooral een rol speelden bij rituele zuiveringen, maar De Smet maakt duidelijk dat er ook alcohol, tabak en misschien wel waterlelies en paddengif mee toegepast kan zijn. Een punt van discussie was of de speciaal gevormde Maya-potten niet te groot waren voor dergelijke geestverruimende toepassing, maar, zo verzekerde De Smet in 1986: ‘In een recent zelfexperiment kon – na bepaalde voorbereidingen – een van ons gemakkelijk een klysma van een halve liter alcoholische drank langdurig binnenhouden.’

Surfende eendenkuikens

Eendenkuikens zwemmen graag in een rijtje achter hun moedereend aan. Het kost minder energie dan naast haar zwemmen. In 1994 bevestigde Robert Fish van West Chester University de al lang bestaande hypothese. Hij mat het metabolisme van kuikens van 3 dagen, 7 dagen en 14 dagen oud waren. Bij alle leeftijden hadden de eendjes er voordeel van, maar het opvallendst was het voordeel bij de drie dagen oude kuikens: die verbruikten gemiddeld 63 procent minder energie als ze met z’n vieren in formatie zwommen, vergeleken met wanneer ze alleen zwommen.

Hoe komt dat? Daarover bogen Zhi-Ming Yuan en zijn collega’s van de University van Strathclyde zich in 2021. De eendenkuikens ‘surfen’ op de golven die de moedereend maakt, ontdekten zij. Als het kuiken de borst in het dal van de golf heeft en de buik op de golftop, wordt het voortgestuwd. De kuikens geven de golfjes door naar achteren, dat kost geen extra energie. De eerste twee eendjes hebben iets meer voordeel dan derde en latere eendjes, maar in theorie kunnen veel eendjes meeliften.

IJsjes op doktersvoorschrift

Een stamceltransplantatie is een naar proces, alleen al door de chemobehandeling die eraan voorafgaat. Voor sommige patiënten in Warschau was er echter een klein lichtpuntje. Zij mochten van hematoloog Emilian Snarski hoop ijsjes eten terwijl ze chemotherapie ondergingen.

Na de chemotherapie met een hoge dosis melfalan raakt vaak het slijmvlies van de mond ontstoken, een nare en pijnlijke bijwerking. Soms kunnen mensen daardoor niet meer eten.

De mondholte koelen kan die ontsteking voorkomen. Volwassen patiënten krijgen daarom ijsblokjes om op te zuigen. Maar de patiënten vinden het vaak veel te koud en stoppen te vroeg met koelen.

Kinderen krijgen tijdens hun behandeling vaak ijsjes. Waarom volwassenen eigenlijk niet, vroeg Snarski zich af. Tot zijn verbazing was daar nog nooit onderzoek naar gedaan.

Terwijl de melfalan via een infuus hun aderen in liep, mochten 52 van de 74 patiënten drie ijsjes eten. Ze moesten het zo langzaam mogelijk opeten en elke hap in de mond laten smelten. De overige patiënten kregen geen ijs. Onder de ijseters kreeg 29 procent van de patiënten mondslijmvliesontsteking, in de groep die geen ijs kreeg was dat 59 procent.