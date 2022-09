Close, de nieuwste film van Lukas Dhont, wordt de Belgische inzending voor de Academy Awards. Een Belgische jury verkoos de film, die onlangs bekroond werd met de Grand Prix van Cannes, om te dingen naar de Oscar voor Beste Internationale film.

‘Ik ben ongelofelijk vereerd om uit de vele sterke Belgische films dit jaar geselecteerd te worden als de officiële inzending voor de Oscars’, reageerde regisseur Lukas Dhont op het nieuws. Het is niet de eerste keer dat een film van hem geselecteerd is om België te vertegenwoordigen op de Oscars. In 2018 stuurde ons land zijn film Girl, die toen geen beeldje kon binnenhalen.

De voortekenen voor de inzending zijn alvast gunstig. In Cannes werd Close, over de vriendschap tussen de 13-jarige jongens Leo en Remi, onthaald met een staande ovatie van bijna 15 minuten. Op 11 oktober opent de film ook het filmfestival van Gent. Op 2 november wordt de film ook officieel uitgebracht in de Belgische bioscopen.

De ingezonden films worden de komende maanden bekeken door de leden van het Foreign Language Committee van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Op basis van hun beoordelingen wordt in het najaar een shortlist van negen films samengesteld. Daarvan worden maximaal vijf speelfilms genomineerd voor een Oscar. De officiële nominaties worden bekendgemaakt op 24 januari 2023. Een paar maanden later, op 12 maart, volgt de ceremoniële prijsuitreiking in Hollywood.