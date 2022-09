Dan toch geen individuele glazen kooien voor verdachten op terreurproces

De verdachten op het proces over de aanslagen van 22/3 zullen dan toch niet moeten plaatsnemen in de individuele glazen boxen. De voorzitter van het hof van assisen heeft beslist dat ze in strijd zijn met het recht op een eerlijk proces.

De advocaten van de negen aanwezige beschuldigden op het proces over de aanslagen in Zaventem en Brussel van 22 maart 2016 noemden de glazen kooien op de voorbereidende zitting maandag ‘onmenselijk’, ‘mensonterend’ en ‘een inbreuk op het recht op een eerlijk proces’.

De assisenvoorzitter besliste vrijdag dat de boxen gedemonteerd moeten worden voor de start van het proces op 10 oktober. De kooien zijn volgens de voorzitter in strijd met artikel 6 Europese conventie rechten van de mens, dat is het recht op een eerlijk proces garandeert. De uitvoerende macht moet nu beslissen welke veiligheidsmaatregelen er in de plaats komen.

De officiële start van het proces over de aanslagen is voorzien op 10 oktober. Dan worden 12 juryleden en 24 reserve-juryleden verkozen uit 600 opgeroepen kandidaten. Op 13 oktober begint het echte proces met de voorlezing van de ­akte van beschuldiging.