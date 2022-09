Er passeerden deze week alweer een paar opmerkelijke uitspraken. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘Ik vind het vreemd dat Gert Verhulst zei dat het lastig is om het n-woord niet te mogen gebruiken. Als dat al lastig is, denk ik dat je een gemakkelijk leven hebt.’

Minister van Media Benjamin Dalle vindt dat Gert Verhulst niet moet zeuren. (in Het Laatste Nieuws)

‘Ik kan er geen getal op plakken, maar er presenteerden zich verschrikkelijk veel vrouwen. En daar zaten meer getrouwde vrouwen tussen dan andere. Eigenlijk was het too easy. Ze kwamen gewoon naar me toe. In de supermarkt, op straat, op het strand, op restaurant, in een bar. Overal waar ik kwam, was er wel een vrouw of een jongedame die interesse toonde.’

Ook ex-voetballer Mike Verstraeten had een gemakkelijk leven, vertelt hij in Het Nieuwsblad. Toch als het op daten aankwam. Al mag je zijn keuzestress niet onderschatten: ‘Ik moest ze wel aantrekkelijk vinden.’

‘Hebt ge van mij al een dossier gezien dat technisch gecompliceerd was ... en niet is opgelost geraakt?’

Minister van Energie Tinne Van der Straeten heeft dan weer geen makkelijk leven, maar niks is haar te lastig. (in Het journaal)

‘Voortaan zitten er mensen in de zoo van Antwerpen. U mag ze nootjes en bananen komen geven.’

Sébastien Courtoy, advocaat van terreur-beklaagde Smail Farisi, vindt het leven van zijn cliënt dan weer te lastig als die tijdens het proces in een glazen kooi zou moeten zitten.

‘Het laatste wat ik wil, is de Trump van de talkshows worden.’

Zoals de minister van Media zou zeggen: Gert, stop dan met zeuren. (in Het Laatste Nieuws)

‘26 is een vreemde leeftijd in Hollywood. Jong genoeg om een tiener te spelen, maar te oud om Leonardo DiCaprio te daten.’

Zoals Mike Verstraeten zou zeggen: leeftijd is niet belangrijk, zolang je ze maar aantrekkelijk vindt. (Presentator Kenan Thompson feliciteerde actrice Zendaya met haar 26ste verjaardag op de uitreiking van de Emmy Awards)

‘Als mensen een voetbalstadion binnengaan, lijkt het alsof ze hun verstand afgeven bij de vestiaire.’

Als sommige presentatoren een studio binnengaan, lijken ze dat ook weleens te doen. (Bart De Wever in de podcast van het Antwerpse komisch duo Kurkdroog)

‘Nochtans ligt het niveau op training erg hoog.’

Voor Anderlechtspeler Lior Refaelov is het een raadsel dat de ploeg niet beter speelt, zo klonk het in zijn interview na de verloren wedstrijd tegen Westerlo. Misschien geven ze bij een wedstrijd ook hun verstand af bij de vestiaire?

‘Zo wordt Remco Evenepoel elke dag een beetje slimmer. Dat hoeft niet veel te zijn.’

Volgens wielercommentator José De Cauwer geeft Remco Evenepoel helemaal niks af bij de vestiaire. (op Sporza)