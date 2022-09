Kazachse hoofdstad krijgt oude naam weer terug

De Kazachse hoofdstad Nur-Sultan verandert na drie jaar opnieuw van naam. De verwijzing naar de in ongenade gevallen oud-president vervalt. De vroegere, meer bekende benaming Astana keert terug.

Het Kazachse parlement stemde vrijdag in met de nieuwe naamswijziging. In maart 2019 kreeg de hoofdstad de naam Nur-Sultan, naar oud-president Nursultan Nazarbajev, die toen na een bewind van bijna dertig jaar lang net was opgestapt.

De hoofdstad werd nieuw aangelegd in de jaren 90, naar het voorbeeld van de steden in de Golfstaten. Nazarbajev gaf de stad eind jaren 90 de naam Astana, Kazachs voor ‘hoofdstad’. In het Sovjettijdperk was Almaty, in het zuiden van het land en de dichtst bevolkte stad, de hoofdstad.

Protesten

Eerder dit jaar waren er bloedige protesten tegen het regime in het land met 18 miljoen inwoners. In de nasleep van die protesten moesten Nazarbajev en zijn familieleden ontslag nemen uit de resterende functies die ze nog bekleedden. Tot dan werd de oud-president beschouwd als de machtigste man van het land.

De huidige president Kassim-Zjomart Tokajev voerde sindsdien al een reeks hervormingen door en wil later dit jaar vervroegde presidentsverkiezingen houden. Mensenrechtenverdedigers blijven echter de repressie van elke echte oppositie in Kazachstan en het autoritarisme van de macht aan de kaak stellen.