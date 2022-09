Drie leerkrachten met een missie: voor ieder meisje gratis maandverband en tampons op school. Maandag beginnen ze met het project in hun school in Veurne, en als het van hen afhangt volgt de rest van Vlaanderen snel. ‘We zien de grote nood.’

‘Menstruatie-armoede is een verdoken fenomeen. Maar als je op de symptomen begint te letten, zie je hoe sterk het aanwezig is in de maatschappij, zeker op school’, zegt leerkracht Jana Reniers (33), een ...