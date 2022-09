Vaticaanstad stuurt Nederlander naar WK wielrennen

Schrik niet als u tijdens het WK in Australië een renner met het shirt van Vaticaanstad ziet in het peloton. Een unicum in de wielergeschiedenis.

Athletica Vaticana, de sportorganisatie van de ministaat in het hartje van de Italiaanse hoofdstad Rome, maakte in La Gazzetta dello Sport bekend dat ze voor het eerst een renner afvaardigt naar het WK. Rien Schuurhuis is een 40-jarige Nederlander, geboren in Groningen. Zijn vrouw Chiara werkt als Australische ambassadrice in Vaticaanstad.

Schuurhuis reed in zijn carrière even voor kleine wielerploegen: Black Inc Cycling Team in 2016 en Oliver’s Real Food in 2018. Vorig jaar fietste hij naar de 40ste plaats op 46 deelnemers tijdens het Nederlands kampioenschap tijdrijden, op 5’16’’ van winnaar Tom Dumoulin. Zijn beste uitslagen zijn een 9de plaats in een rit van de Jelajah Malaysia (2016) en een 9de plek in een etappe van de International Tour de Banyuwangi Ijen (2016).

Pauselijke zegen

Maar nu mag Schuurhuis dus naar het WK in Wollongong, voor de wegrit op 25 september. Hij krijgt bovendien een entourage van vier man mee, onder wie Valerio Agnoli. Die reed in zijn carrière onder meer voor Liquigas en Astana, in dienst van kopmannen als Ivan Basso en Vincenzo Nibali.

‘Wij gaan als ambassadeurs van Zijne Heiligheid naar Australië’, aldus de ervaren Italiaan. ‘De paus vertelde ons: ‘Tijdens wedstrijden werkt een team samen en wanneer een ploegmakker het moeilijk heeft, zal hij ondersteund worden.’ De boodschap van de paus is de samenvatting van het leven.’

Athletica Vaticana werd in 2019 opgericht en een jaar later werd Vaticaanstad erkend als 200ste lid van de UCI. Het truitje van Schuurhuis mag er alvast zijn.