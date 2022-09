Oscar and the Wolf heeft het officiële WK-lied van onze Rode Duivels uitgebracht: ‘Warrior’. Het is het eerste nieuwe nummer van Max Colombie nadat hij deze zomer een pauze nam om aan zijn mentale problemen te werken. ‘Het concert op Pukkelpop heeft mij er voor een groot deel doorgeholpen’, vertelde Colombie in ‘De ochtend’ op Radio 1.

De 31-jarige zanger schrapte midden juni enkele optredens in Praag, Caen en Tel Aviv om zijn ‘angsten en depressie’ te overwinnen. Zijn shows op Pukkelpop en Lowlands, midden augustus, gingen wel door. Oscar and the Wolf maakte toen indruk met ‘de show van z’n leven’.

‘Warrior’ werd geschreven voor de mentale problemen van Colombie. ‘We brachten het nummer voor het eerst op Pukkelpop en Lowlands en dat betekende heel veel voor mij. Het is een lied dat over overwinnen gaat, of het nu over jezelf overwinnen gaat, of over de wereld overwinnen. Het is een hart onder de riem voor mij.’

De zanger ging ook langs in de studio’s van StuBru en MNM.