Te veel om nog toevallig te zijn: al veertien prominente Russen zijn dit jaar gestorven

Met Vladimir Sungorkin, hoofdredacteur van een Russische krant, stierf dit jaar al de veertiende prominente Rus. En ook dit keer worden vragen gesteld bij de omstandigheden van zijn dood. Is het toeval dat de meeste doden een topfunctie hadden in een energiebedrijf en/of openlijk het Oekraïne-beleid van Poetin in vraag stelden?