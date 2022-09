Martinez roept Zeno Debast (18) op voor Nations League

Roberto Martinez, de bondscoach van de Rode Duivels, heeft op de middag zijn selectie bekendgemaakt voor twee interlands in het kader van de Nations League. Zeno Debast van Anderlecht is de enige nieuweling in de selectie.

Met Wales (thuis, 22 september) en Nederland (uit, 25 september) staan er nog twee officiële interlands op het programma alvorens de Rode Duivels het vizier op het WK in Qatar richten.

Opvallend is dat Jérémy Doku niet in de selectie zit. Hij staat alweer in de ploeg bij Rennes, maar werd ingedeeld bij de beloften, niet bij de Rode Duivels.

Ook Romelu Lukaku zit na zijn blessure niet bij de groep. ‘Hij boekt goede vooruitgang. Het gaat de goede richting uit’, zei Martinez. ‘We verwachten dat hij snel weer fit zal zijn voor zijn club, maar wij nemen geen risico’s met hem. Een terugval zou een groot risico zijn richting het WK.’

Een verrassende naam is die van Jason Denayer, die wel niet zal spelen tegen Wales of Nederland. De centrale verdediger zit sinds zijn vertrek bij Lyon, eind vorig seizoen, zonder club en zal bij de nationale ploeg alleen trainen, verduidelijkte de bondscoach. ‘Wij willen hem weer het gevoel geven dat hij een voetballer is. Want als je geen club hebt, ben je geen voetballer.’

De 30 namen:

Doelmannen: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels, Matz Sels.

Verdedigers: Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Timothy Castagne, Jason Denayer, Wout Faes, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Arthur Theate, Jan Vertonghen, Zeno Debast.

Middenvelders: Yannick Carrasco, Kevin De Bruyne, Leander Dendoncker, Thorgan Hazard, Alexis Saelamaekers, Amadou Onana, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel.

Aanvallers: Michy Batshuayi, Charles De Ketelaere, Eden Hazard, Dries Mertens, Lois Openda, Leandro Trossard, Dodi Lukebakio.