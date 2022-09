IOC overweegt Rusland weer toe te laten tot sportcompetities

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) overweegt om Rusland weer toe te laten tot internationale sportcompetities. Daarover lopen gesprekken met de nationale olympische comités.

Na de invasie van Oekraïne werden Rusland en zijn bondgenoot Wit-Rusland geweerd uit sportcompetities. Ook wedstrijden in beide landen werden verplaatst naar andere landen. Er lopen nu gesprekken om die maatregelen te herroepen. Dat zegt Susanne Lyons, de voorzitster van het Amerikaanse Olympisch Comité.

‘De olympische beweging is erop gebouwd dat atleten van over de hele wereld moeten kunnen samenkomen in vrede en aan competities deelnemen met respect, gelijkheid en vriendschap’, zei ze. ‘We weten dat het IOC overweegt om Russische atleten weer de kans te geven om terug te keren naar het internationale sporttoneel, maar een beslissing is er nog niet. Mijn persoonlijke aanvoelen is dat atleten niet het slachtoffer mogen zijn van beslissingen of initiatieven van hun regering. Ik denk dat het onvermijdelijk is dat atleten die in Rusland verblijven opnieuw aan competities moeten kunnen deelnemen. Wat de timing is en welke wegen daartoe leiden, moet nog worden bepaald.’

Het IOC reageerde op de website Inside the games dat de schorsing voor sporters van Rusland en Wit-Rusland voorlopig gehandhaafd blijft, maar dat de organisatie de rol van ‘sport als verenigende factor in een verdeelde wereld’ wil beklemtonen.

Hard standpunt

De uitspraken van Lyon zijn opmerkelijk omdat de Verenigde Staten net een van de landen zijn die het hardste standpunt innamen tegen de Russische invasie van Oekraïne. Bovendien zit de Amerikaanse basketbalspeelster Brittney Griner nog altijd in een Russische gevangenis na een beschuldiging wegens drugshandel.

Russische en Wit-Russische tennissers mochten eerder deze maan al deelnemen aan de US Open, na een oproep van de tennisorganisaties ATP (mannen) en WTA (vrouwen). Beide organisaties hebben, net als de Internationale Tennisfederatie, weliswaar de vlaggen en nationale symbolen van Rusland en Wit-Rusland geschrapt, maar laten individuele atleten nog wel toe als ‘neutrale atleten’.

De volgende Olympische Spelen vinden plaats in Parijs in 2024. Atleten uit Rusland zouden enkel onder neutrale vlag of onder die van het Russisch Olympisch Comité kunnen deelnemen, maar de roep om daarop terug te komen wordt groter.

De hele zaak rond de inval in Oekraïne staat trouwens los van het verbod voor Russische atleten die banden hebben met het grootscheepse dopinggebruik in Rusland. Ook in dat dossier worden alleen atleten toegelaten van wie met zekerheid kan worden gezegd dat ze niet in het dopingdossier betrokken zijn.