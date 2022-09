Dalle scherp voor VRT: ‘Ik verslikte me in mijn koffie bij nieuws over Radio2’

‘We dreigen weer in een mediaoorlog te belanden zoals in het verleden’, zegt minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) na weken van mediarelletjes in Het Laatste Nieuws.

In een interview met Het Laatste Nieuws praat Benjamin Dalle (CD&V), de Vlaamse minister van Media, over de mediarelletjes die de voorbije weken vooral de Reyerslaan teisterden. ‘Het was geen goede periode’, zegt de minister over het begin van het televisieseizoen. Vorige week kaartten de commerciële zenders wat ze ‘de concurrentiële en commerciële houding van de VRT’ noemden aan in De Standaard. De zenders vinden dat de openbare omroep hen te rechtstreeks beconcurreert en zich niet genoeg ‘marktversterkend’ opstelt.

(Toen bovenstaande podcast werd opgenomen, had minister Dalle nog niet gereageerd.)

Vooral een nieuwe ‘shiny-floor show’ in de traditie van The voice van Vlaanderen (VTM) en Dancing with the stars die de VRT aankocht en in 2023 wil uitzenden, is een doorn in het oog. ‘Ik ben minister van de volledige mediasector’, verduidelijkt Dalle. ‘De gespannen situatie is niet goed: mediabedrijven viseren elkaar en schuwen uitspraken over elkaar niet. We dreigen weer in een mediaoorlog te belanden zoals in het verleden. Uiteindelijk profiteren enkel buitenlandse spelers van zo’n Vlaamse mediaoorlog.’

Voor het eerst is de minister ook echt streng over het opdoeken van het regio-ochtendblok op Radio2. ‘Ik heb me verslikt in mijn koffie toen ik het nieuws las’, zegt de minister. ‘Als ik één iets betreur, dan is het wel de manier waarop de programmawijziging werd aangekondigd. Lokaal nieuws is voor CD&V zeer belangrijk en het behoort ook tot het DNA van Radio2.’

Ook bij het VRT Max-programma Fire, vroeg op pensioen is volgens Dalle ‘een inschattingsfout gemaakt’. Het programma is, aldus de minister, ‘verkeerd uitgewerkt en gepresenteerd’. Dalle legt ook uit dat het evenwicht tussen het aanbieden van ‘kwaliteitsvol nieuws en ontspanning’ moeilijk is. ‘De VRT gaat nu wel ver in dat tweede aanbod. Ze is assertief in het proberen te bereiken van jonge kijkers via haar digitale aanbod. Bij Fire is dat volledig verkeerd gelopen’, zegt de mediaminister. Het is een opmerkelijke uitspraak, want een minister wordt geacht zich terughoudend op te stellen over inhoudelijke keuzes van de openbare omroep.

Toplonen

De minister spreekt zich ook uit over de toplonen van schermgezichten die exclusief voor de VRT werken. Zes mannen verdienen bij de VRT meer dan 300.000 euro per jaar. Hij vindt dat ‘de limieten bereikt zijn’ wat betreft de lonen en het aantal exclusiviteitscontracten. Dalle vindt ook dat ‘de bovengrens van wat de toppers verdienen publiek gemaakt zou moeten worden’.

De VRT moet, aldus Dalle, ook dringend werk maken van diversiteit. ‘Ik reken erop dat in 2023 iemand met een handicap schermgezicht wordt — zoals de weervrouw bij de BBC. De recente aanklacht van William Boeva is terecht: mensen met een handicap mogen niet enkel omwille van hun beperking in beeld komen’, zegt hij.

De minister kreeg ook vragen over de veelbesproken aflevering van De tafel van vier waarin het n-woord meerdere keren te horen was. De minister heeft in maart met alle mediagroepen een charter Inclusiviteit ondertekend. Dalle noemt het fragment ‘een zeer ongelukkige passage’. ‘Ik vind het vreemd dat Verhulst zei dat het lastig is om het n-woord niet te mogen gebruiken. Als dat al lastig is, denk ik dat je een gemakkelijk leven hebt.’ Toch is Dalle tevreden met hoe er achteraf op gereageerd is. ‘Play4-aandeelhouder Telenet heeft gezegd dat dit voor hen niet aanvaardbaar is. Verhulst heeft zich verontschuldigd, daarmee is de kous voor mij af. Je kunt het nieuwe programma niet afrekenen op één incident.’