Podcasttips | Een intieme inkijk in de hoofden van dansers en de besloten danswereld

Generation XIII volgde drie jaar lang de dertiende generatie aan dansschool PARTS. Het werd per toeval ook het portret van de coronageneratie. En uit Nederland komen ons deze week verschillende mysteries aangewaaid.

Op onze website loopt nu al een tijdje ‘Uit het hart’, Lieve Van de Veldes blog over de kleine en grote dingen die ons bezighouden in het dagelijkse leven. Toen ze haar pijlen richtte op quiet quitting, beroerde dat onze lezers. De term wil zeggen dat je net genoeg doet op je werk, niet minder, maar zeker niet meer. Het zegt natuurlijk iets over onze accelererende werkcultuur als ‘gewoon je werk doen’ een punt van controverse wordt. Of is quiet quitting toch een vorm van afhaken?

De redactie van DS Vandaag sprak Lieve Van de Velde en verschillende zelfverklaarde quiet quitters.

Intieme blik in de besloten danswereld en de hoofden van jonge dansers. Foto: Generation XIII

1. Dartelen langs de quarantaines, stampvoetend in isolatie

Mogelijk slaat mijn fantasie wat op hol, maar dansschool PARTS heeft altijd tot mijn verbeelding gesproken. Ik stel er mij een soort Zweinstein bij voor. Net als in de beroemde school uit Harry Potter komt er een groep uitverkorenen samen om hun superkrachten te verfijnen. Tegelijk schuilt in dat sprookje een mentaal en fysiek uitputtende opleiding. Is het toeval dat de gruwel van horrorfilm Suspiria plaatsvindt in een balletschool? Saillant detail: in de remake uit 2018 vertolkt Tilda Swinton een enigmatische directrice die wel wat weg heeft van PARTS-oprichtster Anne Teresa De Keersmaeker.

Gelukkig is er Generation XIII om mij weer met beide voeten op de grond te zetten. De podcast volgde drie jaar lang de dertiende generatie aan dansschool PARTS. Ze zullen willens nillens de geschiedenis ingaan als de coronageneratie. Valt er nog te dansen als een pandemie je bewegingsvrijheid inperkt? Generation XIII geeft een intieme inkijk in de besloten danswereld, maar vooral in de hoofden van de dansers.

Delphine Hesters spitste haar portret toe op vijf dansers en volgt hen doorheen de vele ups and down. Ze leren zichzelf kennen als kunstenaar en als mens. Zo staat de Nieuw-Zeelandse Kia voor de verscheurende keuze tussen haar opleiding en haar zorgelozer leven in het coronavrije Nieuw-Zeeland. De Braziliaan Marllon krijgt vanuit Brussel dan weer het overlijden van zijn moeder te verwerken. Met voicenotes en lesopnames trippelt de montage rond hun levensvragen heen: delicaat, impressionistisch, maar nooit intrusief.

De laatste twee afleveringen zijn sinds deze week te beluisteren.

Deze Nederandse kinderpodcats is ontwapenend en opmonterend. Foto: NPO/Zapp

2. Sara’s mysteries: voor kinderen van 9 tot 99 jaar

Van 9 tot 99 jaar’: het was de slogan om de hele familie rond de tafel te krijgen voor een bordspel. Heeft een podcast het in zich om het hele gezin te verenigen? Probeer het eens met Sara’s mysteries. De podcast van NPO Zapp en NTR mikt op kinderen tot 12 jaar, maar is duidelijk met zoveel liefde en zorg gemaakt dat je er ook met een volwassen paar oren graag naar luistert.

In elke aflevering ontrafelt de Nederlandse theatermaker Sara de Monchy samen met een kind een mysterie dat hen niet loslaat. Zo luisterde ik naar de aflevering waarbij Matteo (11) wil weten wat de geschiedenis is van een verlaten landhuis in de Belgische Ardennen. Het landgoed liet vier jaar geleden op vakantie een grote indruk op hem na. Samen met Sara gaat hij googelen en belt hij buurtbewoners op voor meer informatie over het huis.

In haar kinderlijke nieuwsgierigheid deinst Sara er niet voor terug om dieper te graven. Zo gaat Matteo via het huis, dat blijkbaar ooit door de Duitsers bezet werd, op zoek naar het oorlogsverleden van zijn eigen familie. Zijn Duitse oma leert hem over de waarde van het verleden en wat je riskeert te verliezen, als je zaken onuitgesproken laat. Straffe kost voor een 11-jarige, denk je dan, maar Sara de Monchy bezit het soort inlevingsvermogen dat zeldzaam is bij volwassenen: het vermogen om grote-mensen-thematiek om te zetten naar kindertaal.

Een aangrijpende podcast over de langdurige gevolgen van corona. Foto: NPO/Radio 1

3. Als corona blijft rondspoken in lichaam en geest

Zelfs als maar een fractie van de coronapatiënten langdurig last heeft van hun besmetting, zijn de gevolgen voor de samenleving aanzienlijk. Het aantal besmettingen is namelijk zo hoog dat zelfs een klein percentage gelijkstaat aan tienduizenden burgers. Sommigen onder hen hebben last van extreme vermoeidheid. Hoog tijd dus om long covid (of ook wel postcovidsyndroom genoemd) ernstig te nemen, dachten journalisten Anne-Sophie van den Toren en Rianne van der Linden.

In een aangrijpende podcast ontrafelen ze de zin en onzin van long covid. Zo leren we huisarts Alfons Olde Loohuis kennen. Hij volgt al jaren patiënten op die langdurig lijden onder Q-koorts, een ziekte die ons heel wat kan vertellen over de langetermijngevolgen van covid-19. Akelig is ook de getuigenis van Charlotte, een voorheen kwieke twintiger die nu met moeite haar huis verlaat en gemakkelijk overprikkeld raakt. Als ze een zeldzame uitstap naar de opera maakt, sluit ze zich voor aanvang even op in de toiletten, zodat ze het geroezemoes in de zaal kan omzeilen.

P.S. Voor long covid-patiënten werden ook prikkelarme versies van de afleveringen gemaakt, zonder muziek of geluidseffecten.

