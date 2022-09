Een week geleden was het gazon nog een dorre vlakte met hier en daar een groene distel. Een paar dagen en evenveel buien later kleuren tuinen weer lentegroen. ‘Dieren hebben een winterslaap, gras gaat in zomerslaap.’

De droogste zomer sinds de metingen leidde tot de lelijkste gazons. Wie niet sproeide of geen schaduw had, leeft al een hele zomer in de steppe. Maar zie: het begin van de herfst lijkt op de lente. In ...