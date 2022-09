Wat eten we deze week? Wortelpuree die je nostalgisch maakt en scones met room

De Queen is dood en de hemel lijkt al dagenlang mee te huilen. Natte buien maken de verleiding altijd groter om comfortfood uit de kast te trekken. Een dampend bord of ovenschotel om een beetje bij te mijmeren en vanbinnen op te warmen, ik geef er graag aan toe. Maar wentel je nog niet te veel in de najaarsdepressie, september kan nog verrassen. De tomaten zijn nog rijk van smaak en de frisse venkel is nog niet aan haar winterslaap begonnen. Deze week: recepten die kunnen troosten, met een vleugje jeugdsentiment.

MAANDAG

Alles draait in de soep

Enkele jaren geleden heb ik de smaak van witte bonen uit blik eindelijk kunnen omarmen. Nu laat ik zelden nog de gedroogde variant de avond voordien in water weken. Ik zwier ze zo in een simpele tomatensaus of een hummus. Dat is ook de truc bij deze Ribollita: een groentesoep vol voedzame extra’s. De tijd die je wint bij een gooi-alles-maar-samen-recept als dit, geef je terug aan de soep zelf door ze wat langer te laten pruttelen.

DINSDAG

Familiereceptje

Niets voert me sneller naar mijn kindertijd dan smeuïge wortelpuree met worst. Thuis kwamen er steevast een passe-vite én paneermeel aan te pas, maar het kookboek van Familie, jawel, de tv-soap, doet het met een vork of stamper. Als ik over heb, moet er op dag twee wel wat variatie in. Dan pluk ik wat feta uit de ijskast, of roer er harissa door.

WOENSDAG

Kan niet mislukken

Grocchi, een samentrekking van de woorden groenten en gnocchi. Ik frons even de wenkbrauwen, maar kleine kinderen vinden het vast hilarisch. Gelukkig mogen we een wortel en een courgette in dit recept nog bij hun oude groentenaam noemen en blijven de oranje raketten en kikkerknotsen in het winkelrek liggen. De grote troef van dit familierecept? Een ovenschotel was nooit sneller klaar. Tip: Zet de hele paprika vooraf al even in de oven, hij heeft wat meer gaartijd nodig dan de andere groenten, en je kunt hem daarna net zo goed nog even uit zijn schil halen, dat zal een gevoelige maag zeker waarderen.

DONDERDAG

Smokkelen en smikkelen

Bloemkool zal je me zelden ergens zien bestellen, maar al te vaak is de ziel eruit gestoomd en moet saus de smaak zien te redden. Dan vind ik ze rauw nog smakelijker, in een klassiek aperitieftrio met selder en wortel. Ik kies dan ook liever een gerecht zoals deze zomers aandoende venkelsalade, waarin schijfjes bloemkool zijn binnengesmokkeld. Geen betere manier om de herfstige kolen stiekem al een rol te geven op je bord.

VRIJDAG

Hart-ig

Mijn liefde voor de artisjok is groot. Je leert ze doorgaans voor het eerst kennen als de groene roosjes op een pizza quattro stagioni, en later worden het de perfecte aperitiefbloemen. Ook de geblikte artisjokharten zijn niet te versmaden. Ze vallen wat sneller uit elkaar, maar dat is precies goed voor de brij waarmee we de taart in dit recept vullen. Laat je niet afschrikken door de eerste stap: een zelfgemaakt deeg met boter kost je nog geen kwartiertje, maar levert een veel vollere smaak op. Of maak het deeg al in het weekend, dan heb je het vrijdag alleen nog uit te rollen.

ZATERDAG

Schelpen in alle maten

Ik zag ze pas weer bij de vishandel liggen en moest meteen weer aan de zaligheid van zilte geuren denken: kokkels lijken in vorm en smaak op mosselen, maar ze zijn wat kleiner en hebben daardoor iets meer beet. Het kuis- en spoelwerk vergt enige planning, want de kokkel leeft in het zand. Maar zodra je ze op het vuur zet, openen ze meteen hun hart. Voor het peuzelwerk aan tafel neem je best wat meer tijd.

ZONDAG

Koffietafel met scones

Zondag neem ik op mijn manier afscheid van de Queen: met scones. De ronde gebakjes zijn het Britse equivalent van de croissant. Maar goed nieuws, ze zijn heel wat makkelijker zelf te maken dan hun Franse tegenhanger. Of je ze nu ’s morgens als ontbijt eet of ze liever bewaart voor wat later op de dag: ze gaan altijd gepaard met dezelfde, heerlijk doelloze discussie over wat je bovenaan hoort te smeren: de room of de confituur?