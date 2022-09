Massagraf met 440 lichamen gevonden in Izjoem: ‘Rusland laat spoor van dood na’

Na het terugtrekken van het Russische leger is in de Oekraïense stad Izjoem een massagraf met zo’n 440 lichamen aangetroffen. Het lijkt erop dat het gaat om mensen die bij beschietingen en bombardementen zijn omgekomen.

‘We willen dat de wereld weet wat de Russische bezetting heeft aangericht’, zei Zelenski in zijn dagelijkse videoboodschap. Hij verwacht vrijdag nog ‘meer geverifieerde en duidelijke informatie’ te kunnen geven.

Een functionaris van de regionale politie, Sergei Bolvinov, zei aan Sky News dat in Izjoem een begraafplaats met ongeveer 440 graven was ontdekt. Het gaat volgens hem om een van de grootste massagraven aangetroffen. Hij spreekt van een misdaad tegen de menselijkheid. ‘Dat zou in 2022 niet mogen gebeuren’.

Nog niet alle doden zijn geïdentificeerd. Sommigen werden doodgeschoten, anderen kwamen om bij bombardementen of bij mijnexplosies, voegde Bolvinov eraan toe. Van velen is de precies doodsoorzaak nog onduidelijk.

Zelenski vergeleek Izjoem met de steden Boetsja en Marioepol, die symbolen geworden zijn van de wreedheden van de Russische invasie in Oekraïne. Daar werden ook geëxecuteerde burgers aangetroffen.

‘Rusland laat overal een spoor van dood na. En het zal zich daarvoor moeten verantwoorden. De wereld moet Rusland echt verantwoordelijk houden voor deze oorlog. We gaan er alles aan doen om dat te bereiken’, aldus nog de Oekraïense president.