Stevige buien, dalend kwik en zware bewolking: daar is de herfst

We krijgen vrijdag opklaringen maar ook zwaarbewolkte perioden met buien, die vanaf de Noordzee over het land trekken. De buien kunnen pittig zijn, met kans op korrelhagel en donder.

Dat meldt het KMI. Het wordt fris met maxima tussen 10 en 15 graden. Vooral in de namiddag is er kans op rukwinden tot 60 km/u, aan zee zelfs tot 70 km/u.

Vrijdagavond en -nacht blijft het wisselend bewolkt met buien, eventueel met wat korrelhagel of enkele donderslagen. De minima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 13 graden aan zee. De wind waait matig. Tijdens een stevige bui is er nog kans op rukwinden rond 60 km/u. Aan zee staat er een krachtige tot soms mogelijk zeer krachtige wind, met rukwinden tot 70 à 80 km/u.

Zaterdag blijft het wisselvallig met geregeld buien, eventueel met wat gedonder. In de loop van de namiddag wordt het mogelijk droger met wat meer zon vanaf het westen. De maxima schommelen tussen 10 en 14 of 15 graden bij een matige of aan zee vrij krachtige tot krachtige wind.

Zondag is het wisselend tot zwaarbewolkt. In de voormiddag is het meestal droog, maar na de middag stijgt de kans op buien. De maxima liggen tussen 10 en 16 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige en aan zee krachtige wind.

Maandag begint droog met plaatselijk brede opklaringen en, vooral ten zuiden van Samber en Maas, ochtendgrijs. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en wordt het wisselend bewolkt met enkele buitjes. De maxima liggen tussen 12 en 18 graden bij een matige wind.

Dinsdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met enkele buien. De maxima liggen tussen 12 en 17 graden bij een meestal zwakke, veranderlijke wind.