Iets meer besmettingen, iets minder ziekenhuisopnames

Net als eerder deze week stijgen de besmettingen met het coronavirus licht. Het aantal ziekenhuisopnames is dan weer iets gedaald.

Dat blijkt vrijdagochtend uit de recentste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 6 en 12 september testten dagelijks gemiddeld 1.664 mensen positief, dat is een stijging met 8 procent op weekbasis. In diezelfde periode bezweken elke dag gemiddeld 6,4 mensen aan de gevolgen van sars-CoV-2. Dat is een stijging met 15 procent ten opzichte van de week daarvoor, al wil dat met zulke lage cijfers niet veel zeggen.

Van 9 tot en met 15 september werden elke dag gemiddeld 55,6 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met acht procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor.

Er liggen momenteel nog 707 coronapatiënten in het ziekenhuis, dat is een daling met 4 procent ten opzichte van een week eerder. Van hen liggen nog 56 patiënten op de afdeling intensieve zorg (+2 procent).

Het reproductiegetal ligt met 0,97 nog altijd onder de 1. Als de Rt-waarde hoger is dan 1, dan wint de coronapandemie aan kracht.