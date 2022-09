Union recht de rug tegen Malmö en pakt zes op zes in de Europa League

Beter kon Union de campagne van de Europa League niet beginnen. De Belgische vicekampioen pakte dankzij een 3-2 overwinning tegen het Zweedse Malmö een zes op zes. Union kwam twee keer op achterstand, maar sleepte de drie punten uit de brand dankzij een goal van Victor Boniface. In de stand deelt Union de koppositie met Braga, dat won van Union Berlin (1-0).

We geven het meteen mee, want door het spektakel dat volgde, zouden we het dreigen te vergeten, maar daarvoor is het te belangrijk: Dante Vanzeir begon op de bank. De Rode Duivel had naar verluidt last van een kwaaltje, toch blijft het opmerkelijk.

Aan de overzijde stond een oude bekende in de spits: Isaac Kiese Thelin, die we nog bij Anderlecht gespeeld – nu ja, eerder de hoop gevuld – heeft. De Zweed deed in minuut 57 wat hem in België veel te weinig lukte: scoren. Het was de 1-2, enigszins tegen de gang van het spel in. Na de openingstreffer van Ceesay was het voor Union even zoeken, tot Burgess voor de 1-1 zorgde net voorbij het kwartier. Vanaf dat moment namen de Brusselaars het commando over.

Dat leidde evenwel niet tot een voorsprong, ondanks een paar goeie mogelijkheden. Zo had een pegel van Lynen beter verdiend, een dribbel van Boniface pakte net niet goed uit, terwijl Kandouss de 2-1 maakte vanuit buitenspel. En na de pauze was er plots die 1-2. Getekend: Isaac Thelin, ex-spits bij Anderlecht.

Union toonde veel veerkracht, het weigerde zich neer te leggen bij een nederlaag, daarbij gesteund door slechts een dikke 4.000 toeschouwers – Den Dreef is in dat opzicht toch een nadeel. Niet toevallig was het kapitein Teddy Teuma – ook al de man van de assist voor de 1-1 – die gelijkmaker binnen poeierde van buiten de zestien (2-2). Sinds het vertrek van Undav en Nielsen heeft Teuma zich opgeworpen tot de natuurlijke leider van het elftal.

Met een punt nam Union geen vrede, het stoomde door en werd daarvoor beloond: Boniface schudde zijn opponent half struikelend af en besloot tussen de benen van de doelman: 3-2. De fans kregen geen spijt van hun verplaatsing: het was een zeer genietbare match.

Met zes op zes na twee duels neemt Union een grote optie op Europese overwintering. Zeker als je weet dat het nummer drie naar de Conference League mag, moet het al raar lopen om Union in 2023 niet meer in Europa actief te zien.