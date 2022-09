Fanc blaast warm en koud over Doel 3

De voorbereiding van de ontmanteling van Doel 3 kan uitgesteld worden als er voldoende zekerheid is over de veiligheid, zegt het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc). Dat laatste was voor het Fanc altijd de reden om onmiddellijk met de ontmanteling te beginnen.

Het Fanc heeft er vaart achter gezet. Amper een dag nadat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) gevraagd had om toch nog eens goed naar Doel 3 te kijken, is er al een antwoord. ‘Het Fanc zegt dat een alternatieve planning voor de voorbereiding van de ontmanteling niet uitgesloten is mits er voldoende zekerheid is over de nucleaire veiligheid’, zegt Verlinden.

De kerncentrale van Doel 3 zou normaal op 23 september definitief sluiten. Dat ze sluit, staat vast. Of dat definitief is, valt nog te bezien. De bedoeling was dat er daarna onmiddellijk gestart zou worden met de voorbereidingen voor de ontmanteling. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle stond daarop, om het nucleaire risico zo veel mogelijk te beperken. Verlinden wilde voorkomen dat er nu, middenin een zware energiecrisis, handelingen worden gesteld waardoor de kerncentrales nooit meer zouden kunnen heropstarten. ‘We hebben nu het theoretische antwoord van het Fanc gekregen dat je niet onmiddellijk moet starten met werkzaamheden waardoor die reactoren nooit meer gebruikt zouden kunnen worden. We zullen dit met de regering bekijken’, zei Verlinden donderdagavond in Terzake.

Met de communicatie van het Fanc is ook nog niet beslist of er uitstel komt voor die voorbereidende werken. Verlinden heeft het advies nog maar net ontvangen. Het is dus nog niet duidelijk welke garanties het Fanc nodig acht op veiligheidsvlak en of die überhaupt haalbaar zijn. Verlinden bevestigt in ieder geval dat Doel 3 op 23 september dicht gaat. De brandstof is helemaal op, en er is geen wettelijk kader om de centrale langer open te houden. Ze voegde er ook aan toe dat een eventuele heropstart ‘niet voor morgen zal zijn’.

Dat voorbehoud zette alvast geen rem op de politieke interpretaties van wat het Fanc nu precies bedoelt. In geen tijd reageerden donderdagavond verschillende partijvoorzitters. Die van MR, Georges-Louis Bouchez, op kop. ‘Engie moet stoppen met zich achter valse excuses te verbergen. Het is perfect mogelijk om het hele nucleaire park te behouden zonder het te ontmantelen. Dat is een strategische plicht. Genoeg gepalaverd en vooruit nu!’ Ook CD&V-voorzitter Sammy Mahdi tweette zijn duit in het zakje. ‘Zeer tevreden met de stappen die Annelies Verlinden onderneemt. Dit moet aangegrepen worden om niet enkel de toekomst van Doel 3, maar die van zo veel mogelijk kerncentrales te herbekijken.’

Geen compromissen op veiligheid

Voor de energieprijzen en de bevoorrading op dit moment, en zelfs in de hele komende winter, maakt dit nieuwe element geen enkel verschil, erkent Verlinden. ‘Als we Doel 3 ooit terug zouden willen gebruiken, dan zouden daar veiligheidsstudies aan voorafgaan en ik zal nooit compromissen maken op nucleaire veiligheid. Dit gaat over jaren, we zouden dan brandstof moeten bestellen en bekijken of de reactoren verlengd kunnen worden. Maar dat vraagt lang studiewerk. Daar moet je niet over één nacht ijs gaan. Maar ik wil wel vermijden dat we nu in een situatie komen waarin die optie helemaal uitgesloten is.’