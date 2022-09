Een gelekte video op Twitter maakt pijnlijk duidelijk hoe radeloos Moskou is om mensen te vinden om in Oekraïne te gaan vechten. Op het filmpje is te zien hoe Jevgeni Prigozjin, de grote baas van de Wagnergroup, soldaten ronselt in een Russische strafkolonie. Het bevestigt wat al langer vermoed wordt: Rusland rekent op huurlingen om het leger te spekken.

Prigozjin vertelt de gevangenen dat ze kunnen vrijkomen als ze bereid zijn te vechten in Oekraïne. Als ze zes maanden vechten, krijgen ze hun vrijheid terug. Maar hij waarschuwt hen dat de oorlog zwaar is, veel zwaarder dan die in Tsjetsjenië. Naar buiten toe zwijgt het Kremlin gewoonlijk over de moeilijkheden op het terrein, maar dit bewijst dat Rusland in besloten kring toegeeft dat het een lastige oorlog is.

De gevangenen zullen ingezet worden in de aanvalslinies. ‘Wie brutaal is, maakt het meeste kans op overleven.’ Wie deserteert, wordt geëxecuteerd, informeert Prigozjin hen. Ook overgave kan niet. Een andere stelregel van de Wagnergroep is dat de soldaten geen alcohol en drugs mogen gebruiken en dat ‘seksueel contact met vrouwen, flora, fauna, mannen – eender wat –’ uit den boze is.

Huurlingenleger

Het filmpje bewijst het vermoeden dat het Russische leger een beroep moet doen op huurlingen. Wanneer het is opgenomen is niet bekend, maar de BBC kon via geolocatie achterhalen dat de beelden afkomstig zijn van een strafkolonie in centraal-Rusland. Dat Prigozjin zelf naar het strafkamp reist om de gevangenen toe te spreken, geeft aan hoezeer Moskou nood heeft aan verse strijdkrachten. Of veel gevangenen ingaan op het voorstel, weet niemand.

De Wagnergroep zette buiten Oekraïne ook al huurlingen in in Syrië en verschillende Afrikaanse landen. Prigozjin, een vertrouweling van Poetin, noemt zichzelf een afgevaardigde van een ‘privaat oorlogsbedrijf’. ‘Misschien hebben jullie wel eens horen spreken over de Wagnergroep’, zegt hij.