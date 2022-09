Tot 30 uur wachten in ‘Queen’s queue’, zal iedereen haar kunnen groeten?

Britten hebben het aanschuiven tot een kunst verheven, maar voor het groeten van de overleden koningin Elizabeth wordt zelfs hun geduld op de proef gesteld. De rij wachtenden richting Westminster Hall is donderdagnamiddag al aangegroeid tot een kilometers lange slang.

4,4 mijl of meer dan 7 kilometer, zo ver strekte de rij richting Westminster Hall zich donderdag om 15 uur al uit. Sinds woensdagnamiddag vindt daar de lying-in-state plaats, waarbij het publiek een laatste groet kan brengen aan koningin Elizabeth. Het heeft daarvoor 24 uur per dag de kans tot 6.30 uur lokale tijd op maandag, wanneer de Queen begraven wordt.

De Britse regering heeft geïnteresseerden gewaarschuwd dat ze mogelijk tot 30 uur moeten aanschuiven vooraleer ze een glimp kunnen opvangen van de Queen, of beter gezegd: van haar afgesloten kist. Donderdagochtend getuigde een bezoeker aan Westminster Hall al tegenover de openbare omroep BBC dat hij zo’n 8 uur had moeten wachten. Wie in de rij staat, of nog moet vertrekken, kan via een live queue tracker op Youtube zien hoe ver die zich uitstrekt.

De rij kan tot 10 mijl (zo’n 16 kilometer) lang worden, met passages langs het National Theatre en Tate Modern, en 3 mijl aan zigzaggen door het Londense Southwark Park. Zitten is er niet al te veel bij, want de queue is bijna heel de tijd in beweging. Wachtenden krijgen wel een armband, zodat ze de rij kunnen verlaten om iets te gaan drinken of om naar het toilet te gaan. Voor de bezoekers Westminster Hall binnen mogen, moeten ze ook nog door een veiligheidscontrole, te vergelijken met die op de luchthavens.

Bezoekers groeten de kist van koningin Elizabeth in Westminster Hall. Foto: afp

Zal iedereen, met honderdduizenden gegadigden en wachttijden die snel oplopen, wel effectief de kans krijgen op een moment van bezinning bij de Queen? Er worden 750.000 bezoekers verwacht, die passeren slechts mondjesmaat langs de kist en om de 20 minuten worden ze opgehouden voor een wissel van de koninklijke wachters. De overheid belooft alvast de wachtrij tijdig af te sluiten, zodat zo veel mogelijk mensen kunnen passeren.

Wat met de Britten die niet in Londen geraken, of die simpelweg niet zoveel geduld kunnen opbrengen? Geen nood, voor mensen ‘die virtueel een laatste eer willen betuigen’, verzorgt de BBC een livestream van de lying-in-state.