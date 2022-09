Oud genoeg voor sociale media? Bewijs het!

Yubo ziet zichzelf als een pionier: het noemt zichzelf fier ‘de eerste belangrijke social media app die algemene leeftijdsverificatie invoert voor alle gebruikers’. Het gaat daarvoor een beroep doen op de technologie van het Britse bedrijf Yoti, waarmee het al sinds 2019 samenwerkt.

Als er twijfel is of een bepaalde persoon wel oud genoeg is om de Yubo app te gebruiken (minstens 13), kan die persoon nu al de vraag krijgen om een selfie te nemen. De foto wordt dan geanalyseerd door een AI-systeem van Yoti, dat de leeftijd van een persoon kan schatten en bovendien in staat is om pogingen tot vervalsing (bijvoorbeeld: een portret van je vader fotograferen met je smartphone) te detecteren.

Dat systeem zal nu worden veralgemeend: tegen het einde van 2022 wil Yubo de leeftijd van al zijn gebruikers hebben geverifieerd. Als de foto-analyse onvoldoende zekerheid geeft, kunnen gebruikers de vraag krijgen om een identiteitsbewijs voor te leggen.

Yoti beweert dat zijn technologie met een nauwkeurigheid van 98,9% kan zeggen of een persoon op een selfie ouder of jonger is dan een bepaalde leeftijd, onafhankelijk van geslacht en huidskleur. De leeftijd van een 6- tot 12-jarige kan op 1,3 jaar na nauwkeurig worden ingeschat, voor een 13- tot 19-jarige kan de fout 1,5 jaar bedragen.

‘Tinder voor tieners’

Yubo heeft een reden om strenger te zijn dan andere sociale media: de app kwam de voorbije jaren een paar keer negatief in het nieuws. Het is een app die gebruikers in staat stelt om een videogesprek te voeren met mensen uit de buurt die ze niet kennen. In de Britse pers werd de Franse app al snel omschreven als ‘Tinder voor tieners’, en doken verhalen op over misbruik van de app door volwassenen voor grooming van kinderen. De app wordt ook door heel wat Vlaamse scholieren gebruikt.

Instagram (een onderdeel van Meta) ging in juni 2022 ook in zee met Yoti. Op Instagram wordt de technologie van Yoti in de VS uitgetest als een optie om je leeftijd te bewijzen, in een specifieke situatie: wanneer iemand op Instagram zijn geboortedatum probeert aan te passen om ouder dan 18 te lijken. Je neemt dan een selfie, die wordt door Instagram doorgestuurd naar Yoti, de geschatte leeftijd wordt naar Instagram gestuurd en alle exemplaren van de foto worden vervolgens gewist. Andere opties zijn het voorleggen van een identiteitsdocument of je vrienden je leeftijd laten bevestigen.

Vandaag controleren sociale media de leeftijd van hun gebruikers niet of amper: ze vragen wel een geboortedatum, maar die wordt niet geverifieerd. De meeste sociale media mogen in Europa geen gebruikers jonger dan 13 toelaten, maar de realiteit is anders. Uit de studie Apestaartjaren bleek dit jaar nog dat 78% van de kinderen in de derde graad van het lager onderwijs, Tiktok gebruikt. 47% gebruikt Instagram. De jongste jaren groeit de bezorgdheid over de gevaren die vooral jonge kinderen lopen op sociale media en elders op het internet.

Europa wil kinderen op het internet beter beschermen, via een aantal maatregelen. Bijvoorbeeld met de recent goedgekeurde Digital Services Act: die bepaalt dat kinderen weldra niet meer mogen worden blootgesteld aan gepersonaliseerde reclame. Er is ook een voorstel van Verordening over de bestrijding van seksueel kindermisbruik: die tekst stelt dat sociale netwerken op een ‘betrouwbare’ manier in staat moeten zijn om kinderen op hun netwerk te detecteren.

Privacy

Maar leeftijdscontrole op het internet is een tweesnijdend zwaard, zegt Ruben Verborgh, professor gedecentraliseerde webtechnologie aan de UGent. Want wie zijn leeftijd moet bewijzen, verliest aan privacy. ‘Het is een afweging tussen privacy en veiligheid, en die afweging is niet ondubbelzinnig’, zegt Verborgh. ‘Bij privacy komen immers ook veiligheidsoverwegingen kijken: als we de naam en geboortedatum van een kind opslaan, bijvoorbeeld, en die data lekken per ongeluk, dan weten we welke kinderen op welke websites zitten. Ook al is het doel hen te beschermen.’

Wat je nodig hebt, zegt Verborgh, is een derde partij die aan een sociaal netwerk kan bevestigen dat een bepaalde persoon ouder is dan 13. Het sociale netwerk, bijvoorbeeld Instagram of Snapchat, krijgt dan alleen maar die informatie en niets anders (bijvoorbeeld: niet de precieze geboortedatum of het adres dat op de identiteitskaart staat). Dat minimaliseert de impact op de privacy. ‘Die derde partij moet aan zeer hoge veiligheidseisen voldoen’, zegt Verborgh.

Zo’n derde partijen zijn er al. Het Nederlandse Irma bijvoorbeeld: een app die in Nederland al gebruikt wordt om aan te tonen dat je 18 bent, voor de verkoop van sigaretten. Ook Yoti heeft, naast zijn AI-systeem, een app die toelaat om selectief online bepaalde gegevens te delen: je leeftijd, of je adres, of iets anders. Daarvoor moet je naar Yoti een selfie en een foto van je identiteitsbewijs doorsturen.

Ecosysteem

‘Er is een gezond ecosysteem aan het groeien van bedrijven die deze diensten aanbieden’, zegt Julie Dawson, Chief Policy and Regulation Officer bij Yoti. In Groot-Brittannië is er inmiddels een officiële standaard voor leeftijdsverificatie: PAS 1296. Een internationale standaard van de ISO wordt volgend jaar verwacht, en die ISO-standaard zou wel eens de basis kunnen zijn voor leeftijdsverificatie in de Europese Unie.

Volgens Julie Dawson zullen de komende jaren in verschillende Europese landen verschillende technieken van leeftijdsverificatie worden ingevoerd voor toegang tot goksites, pornografische sites of sociale media, of voor de online aankoop van alcohol of sigaretten. In sommige gevallen kan gezichtsanalyse volstaan, bijvoorbeeld voor toegang tot sociale media, maar voor goksites zouden sommige landen een meer accurate check kunnen eisen. ‘Wij verwachten dat sociale media hun gebruikers meerdere opties zullen geven om hun leeftijd te bewijzen’, zegt Dawson. ‘Uit onze tests blijkt wel dat de meeste gebruikers de leeftijdsbepaling via foto verkiezen.’ Maar de tijd dat je simpelweg een vakje kon aankruisen om aan te geven dat je ouder was dan 13 of dan 18, die loopt naar zijn einde, zegt Dawson.