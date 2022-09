In Hongarije vinden nog verkiezingen plaats, maar de facto is het land een autocratie. Dat staat in een rapport dat het Europees Parlement met een grote meerderheid goedkeurde. Het Parlement wil dat de Commissie Orban financieel straft.

‘De conclusies van dit rapport zijn duidelijk en onweerlegbaar: Hongarije is geen democratie. Het was meer dan ooit dringend dat het Europees Parlement dit standpunt innam, want de rechtsstaat in Hongarije ...