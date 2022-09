Roger Federer stopt met tennissen

Roger Federer speelt volgende week met de Laver Cup in Londen zijn laatste ATP-toernooi. De Zwitserse tennislegende is 41 en won twintig grandslamtoernooien.

Voor de eerste keer in 25 jaar is de naam ‘Roger Federer’ niet te vinden in het klassement van de ATP. Die ranglijst houdt 52 weken lang punten bij en omdat de Zwitser sinds zijn kwartfinale op Wimbledon vorig jaar geen competitiewedstrijden meer speelde, verloor hij al zijn punten. Bij de laatste ranking, die van 27 juni, stond Federer nog 97ste.

Federer kwam voor het eerst in de ranking voor op 22 september 1997, toen hij nog maar 16 jaar oud was, en begon toen op de 803de plaats. Op 8 augustus wordt de twintigvoudige Grand Slam-winnaar 41. In augustus 2021 werd hij voor de derde keer op anderhalf jaar tijd geopereerd aan zijn rechterknie. Sindsdien was hij aan het herstellen.

Later meer.