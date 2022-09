Rijden we binnenkort allemaal op waterstof?

Er is een nieuwe manier bedacht om waterstof te maken, en dat is goed nieuws voor de auto-industrie. Gaan waterstofauto’s de concurrentie aan met elektrische wagens?





Verder hebben we het over de peperdure nieuwe iPhones, over de draken van Game of Thrones en over uw printer. Want misschien krijgt u wel geld van producent HP.

