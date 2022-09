Akkoord over verdeling klimaatgeld

Anderhalf miljard euro aan klimaatgeld, dat geblokkeerd stond bij gebrek aan overeenstemming tussen de ministers van Klimaat, kan verdeeld worden.

Het gaat om de middelen die worden opgehaald via de ETS-rechten, rechten die bedrijven betalen voor de uitstoot van CO2, en die achteraf opnieuw worden verdeeld over de Europese lidstaten. In België moeten de rechten ook nog eens verdeeld worden tussen de federale overheid en de gewesten. Maar bij gebrek aan akkoord over de verdeling van het geld bleven de middelen geblokkeerd.

Federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) stelde voor om nog eenmaal de oude verdeelsleutels te gebruiken, Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) drong aan op een nieuw akkoord. Anderhalf miljard aan klimaatmiddelen bleven zo onaangeroerd op rekeningen staan. De gewesten gingen intussen leningen aan om hun beleid toch al te kunnen uitvoeren.

Met de energiecrisis is het besef gegroeid dat dit niet zo langer kon. De ministers hebben dan toch beslist om de oude verdeelsleutel tijdelijk te blijven gebruiken voor 2021-2022. Ze doen dat in het besef dat de Europese klimaatplannen – Fit for 55 – de omstandigheden straks doen veranderen. Bovendien moeten alle overheden hun energie- en klimaatplannen volgend jaar updaten.

De onderhandelingen over de toekomstige verdeling van lusten en lasten kan daarom wachten tot volgend jaar. Ook de verdeling van de inspanning – een daling van de CO2-uitstoot met 47 procent voor België tegen 2030 – komt dan op tafel. Daarover is nu niets afgesproken.

In de praktijk betekent dit dat alleen de federale overheid over bijkomende middelen beschikt. Alle andere overheden hebben hun klimaatbeleid geprefinancierd en hebben het geld dus al uitgegeven.

Daarnaast is wel afgesproken om 135 miljoen aan middelen die eveneens waren geblokkeerd in een ‘klimaatresponsabiliseringsmechanisme’ vrij te geven. Dat mechanisme, dat nooit werd uitgewerkt, wordt opgedoekt, waardoor iedereen geld bij krijgt.

Ook hebben de ministers er zich toe verbonden om de Belgische doelstelling rond hernieuwbare energie (13 procent) te halen en om voldoende te investeren in internationale klimaatsteun.

Het akkoord moet nog wel goedgekeurd worden door alle regeringen.