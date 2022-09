Volleybalwereld rouwt om Maaseik-weldoener Mathi Raedschelders

Een dag na het heengaan van Michel Verschueren rouwt de Belgische volleybalwereld om een van zijn grootste boegbeelden en weldoeners. Mathi Raedschelders, 35 jaar lang voorzitter van volleybalclub Maaseik, overleed donderdag onverwacht op 76-jarige leeftijd.

‘Ongeloof en verslagenheid heersen, niet alleen in onze volleybalclub, bij de mensen die jarenlang met hem mochten samenwerken, maar allicht in heel Maaseik’, schrijft de club in een mededeling.

Raedschelders trad toe tot het bestuur van Maaseik begin jaren 80 en bleef uiteindelijk 35 jaar aan het roer. In 2020 zwaaide hij af nadat hij zijn afscheid eerst had uitgesteld om de club door de woelige coronaperiode te loodsen. Sindsdien zetelde hij als erevoorzitter nog in de Raad van Beheer.

Volgens Maaseik ‘valt met geen pen uit te leggen’ wat zijn verdiensten zijn. ‘Als voorzitter stuurde hij met een aanstekelijk enthousiasme onze vereniging naar een hogere versnelling en naar steeds ambitieuzere doelen. Hij kneedde Maaseik tot het volleybalmekka van België, ging ook Europees voor niemand opzij en dwong de andere Belgische topclubs zo om een tandje bij te schakelen.’

Thierry Courtois, vader van Rode Duivel Thibaut Courtois, was in 2014 en 2015 sportief directeur en assistent-coach bij Noliko Maaseik. ‘In die periode heb ik Mathi Raedschelders goed leren kennen. Het is uitsluitend zijn verdienste dat Noliko Maaseik is uitgegroeid tot een topclub. Naast het volleybal was hij ook een gedreven bedrijfsleider en een levensgenieter.’

Oud-boegbeeld Wout Wijsmans heeft alleen maar goede herinneringen aan zijn betreurde ex-voorzitter. ‘Ik heb heel veel te danken aan Maaseik en aan Mathi. Noliko was mijn eerste, echte topclub, waarmee we ook Europese successen haalde. Door Mathi en Maaseik heb ik zo een mooie loopbaan in Italië kunnen uitbouwen. Daarna raakte de cirkel rond, toen ik naar Maaseik kon terugkeren als speler en technisch directeur.’

‘Ik wil niemand tekortdoen, maar volgens mij bestaan er maar weinig voorzitters in het volleybal of eender welke sport die zo begaan waren met hun club. Mathi was vooral een eerlijke man, die respect gaf en afdwong. Een woord was een woord bij hem. Van de oude stempel dus, maar het werkte wel. Iedereen was voor hem belangrijk. Hij schudde de coach de hand, maar evengoed een vrijwilliger in de zaal. De kapitein of de twaalfde speler, ze waren even belangrijk voor hem.’