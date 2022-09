Driekwart meer elektrische personenwagens in België in jaar tijd

Op 1 augustus reden in totaal 71.621 elektrische personenwagens rond in België. Dat is een stijging met 75,4 procent in een jaar tijd, zo blijkt donderdag uit cijfers van statistiekbureau Statbel. Het aantal hybridewagens steeg met 44,9 procent tot 375.107, het aantal wagens op gas met 10,9 procent tot 17.740.

Wagens op benzine en diesel blijven nog steeds het grootste deel van het Belgische wagenpark uitmaken. Sinds 2015 daalt het aantal wagens dat op diesel rijdt wel elk jaar iets sneller. In 2022 zijn er 7,6 procent minder dieselwagens dan een jaar eerder. Op 1 augustus bedroeg het aantal dieselwagens 2.424.932. Tegelijkertijd blijft het aantal benzinewagens stijgen (+2,3 procent in 2022) tot 3.021.102 voertuigen. Benzinewagens vertegenwoordigen nu 50,8 procent van het personenwagenpark, terwijl dit voor dieselwagens 40,8 procent bedraagt.

Op 1 augustus telde België in totaal 5.947.479 personenwagens, tegenover 5.927.912 een jaar eerder. Dat is een stijging van 0,3 procent. Het aantal personenwagens is de afgelopen tien jaar gemiddeld met 0,8 procent gestegen.

Naast personenwagens telt België ook 16.557 autobussen en autocars, 958.553 voertuigen voor goederenvervoer, 55.075 trekkers, 203.472 landbouwtrekkers, en 82.634 speciale voertuigen. Er zijn ook 533.107 motorrijwielen geregistreerd in België. Het totale voertuigenpark bestaat dus uit 7.796.877 voertuigen.