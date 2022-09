Hoofdredacteur Russische krant overleden na ‘beroerte’

Vladimir Sungorkin, hoofdredacteur van de pro-Kremlin krant Komsomolskaya Pravda, is woensdag overleden. Volgens Russische staatsmedia zou een beroerte de 68-jarige man fataal zijn geworden.

Sungorkin, een vertrouweling van Russisch president Vladimir Poetin, zou overleden zijn na een beroerte tijdens een zakenreis naar Chabarovsk, een stad in het oosten van Rusland. De man was volgens zijn eigen krant ‘plots overleden tijdens een reis’ die bedoeld was om ‘materiaal te verzamelen voor een boek over Vladimir Arseniev’.

‘Dit is een groot verlies’, reageerde Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov. ‘We kenden hem zeer goed. President Poetin zal zijn familie en vrienden een persoonlijke boodschap bezorgen.’

Eerder deze week overleed Ivan Pechorin nog, een directeur van een belangrijk prestigeproject van de Russische president. Volgens Russische bronnen zou hij ‘van zijn jacht zijn gevallen’, waarna hij stierf. Ook het overlijden van Sungorkin past in het rijtje van de vele mysterieuze en verdachte overlijdens van Russische oligarchen de voorbije maanden.

De Komsomolskaya Pravda was in het verleden de krant van de communistische jeugdbeweging Komsomol, en houdt een duidelijke pro-Kremlinlijn aan. Het medium zou volgens velen zelfs de favoriete krant zijn van president Poetin. Sungorkin was ook het doelwit van Europese sancties na de Russische invasie van Oekraïne.