Een warmtepomp is goed voor het milieu. Maar is het ook een goed idee voor uw portemonnee? De terugverdientijd is erg lang, tot 20 jaar, en alleen in goed geïsoleerde woningen is het rendement optimaal.

