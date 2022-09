Vlaamse wijnfamilieschopt het tot top van Saint-Emilion: ‘Een enorme opsteker’

Twee kastelen van een wijnfamilie uit Gent maken hun intrede in het prestigieuze klassement van de grands crus classés van de beroemde wijnstreek Saint-Emilion. Dat verhoogt in één klap de waarde van zowel de wijn als het domein.

De familie De Schepper is in Gent en omstreken bekend voor haar wijnhandel Rabotvins, die ook hofleverancier is. Minder gekend is het feit dat zij liefst vijf wijndomeinen in Bordeaux bezit, waaronder Château Tour Baladoz en La Croizille in Saint-Emilion. Deze beide kastelen zijn nu in één keer opgenomen bij de elite van Saint-Emilion: de grands crus classés. Dat het om twee wijndomeinen van eenzelfde Vlaamse familie gaat, is uitzonderlijk.

Deze prestigieuze titel van grand cru classé krijg je niet vanzelf: er gaat elke tien jaar een streng examen aan vooraf, onder toezicht van een veertigtal wijnexperten en het INAO (Institut National des Appellations d’Origine, de Franse staatsinstelling die over de wijnwetten waakt). De tien laatste jaargangen worden blind geproefd, en ook andere criteria worden beoordeeld: de leeftijd van de wijnstokken, de consistentie waarmee het domein te werk gaat, de bekendheid, de commercialisering, het management, enzovoort.

Elke 10 jaar examen

Deze ultieme bekroning is voor de familie De Schepper een werk van lange adem geweest, over verschillende generaties heen. Hélène De Schepper, kleindochter van de stichter van het familiebedrijf, is naar Bordeaux verhuisd om van daaruit de activiteiten op te volgen: ‘Mijn grootouders richtten in 1938 de importzaak Rabotvins op, zo genoemd naar de Gentse wijk Rabot waarin ze is gelegen. Al in 1950 kocht mijn grootvader het Château Tour Baladoz in Saint-Emilion. In de jaren 70 namen mijn vader en zijn broer het familiebedrijf over, helaas kwam mijn oom om in een vliegtuigcrash in Bordeaux, waarna mijn vader alleen doorging. In 1996 kwam naast Tour Baladoz het Château La Croizille te koop, en die kans liet mijn vader niet voorbijgaan. Hetzelfde team beheert nu beide domeinen, wat verklaart waarom ze beide in één keer grand cru classé konden worden. Makkelijk was het niet, tien jaar geleden namen we al eens deel aan het examen, maar we grepen er toen net naast. Dat het ons nu wel is gelukt, is een enorme opsteker.’

Rabotvins in Gent. Foto: DVH

Dat een wijnkasteel de titel grand cru classé op haar flessen mag zetten, is zowel qua uitstraling als commercieel heel belangrijk. Domeinen kunnen daardoor de prijs van hun wijn verhogen, en ook de waarde van het domein zelf stijgt erdoor. Naast de familie De Schepper zijn er nog twee andere Vlaamse families die een grand cru classé bezitten: de textielfamilie Sioen met Château La Marzelle en de familie Vandenbogaerde (actief in de vleesverwerking) met Château Badette. Elke tien jaar moet zo’n titel na een examen herbevestigd worden, men kan hem dus ook verliezen.

Boven de categorie van de grands crus classés (71 domeinen op een totaal van ongeveer 800 in Saint-Emilion) staan nog de premiers grands crus classés (12 domeinen in categorie B, en 2 domeinen in categorie A). De ambitie van de familie De Schepper hoeft dus nog niet te stoppen.