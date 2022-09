Gecontesteerde griffier van Waals Parlement geschorst, personeel klaagt over psychologisch en fysiek geweld

Frédéric Janssens, de griffier van het Waals Parlement tegen wie eerder een klacht wegens intimidatie werd ingediend, wordt voor 6 maanden geschorst. Dat heeft het politiek bureau van het parlement beslist, nadat medewerkers in een brief hadden opgeroepen tot actie.

Tegen Frédéric Janssens, de griffier van het Waals Parlement, werd bij de arbeidsauditeur in ­Namen een klacht ingediend ­wegens intimidatie. In Le Soir getuigden verschillende medewerkers van het parlement anoniem over het ‘schrik­bewind’ onder Janssens. Nu heeft het bureau van het Waals Parlement zelf beslist om de man te schorsen.

Ook tegen dat bureau, dat de baas is van Janssens en bestaat uit voorzitter Jean-Claude Marcourt (PS), ondervoorzitters Jacqueline Galant (MR) en Manu Disabato (Ecolo) en de secretarissen Sophie ­Pécriaux (PS) en Sybille de Coster-Bauchau (MR), werd een klacht ingediend. Donderdagochtend stuurden 52 misnoegde medewerkers een brief om het bureau op zijn verantwoordelijkheden te wijzen.

‘De autoritaire stijl van meneer Janssens, zijn druk, zijn bedreigingen, zijn woede-uitbarstingen, zijn vernederingen en zijn psychologisch en soms zelfs fysiek geweld hebben tot een giftige sfeer geleid, die ons werk en zelfs ons privéleven en onze gezondheid bedreigt’, schrijven de medewerkers.

Ze vragen de politieke verantwoordelijken om een einde te maken aan de situatie. ‘De politieke wereld heeft haar ogen te lang gesloten voor dit machtsmisbruik, dat al meer dan een decennium aan de gang is.’