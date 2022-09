Een koninklijke wacht bij de kist van koningin Elizabeth viel in de nacht van woensdag op donderdag flauw terwijl duizenden rouwenden langskwamen om de overleden vorstin een laatste groet te brengen.

Politieagenten schoten hem snel ter hulp. Het is niet duidelijk wat de man precies overkwam of hoe hij er nu aan toe is.

De koninklijke wacht waakt 24 uur lang rond de kist van de koningin. De wachters wisselen om de twintig minuten, maar staan op een dag in totaal zes uur stil.