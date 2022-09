Zuid-Koreaanse politie pakt vrouw op voor moord na vondst kinderlichamen in koffers

In Zuid-Korea is een vrouw opgepakt voor de dood van twee kinderen die vorige maand in Nieuw-Zeeland gevonden werden in reiskoffers. De Nieuw-Zeelanders hebben intussen om haar uitlevering gevraagd.

De 42-jarige Nieuw-Zeelandse vrouw van Koreaanse origine, een familielid van de twee kinderen, werd woensdagnacht gearresteerd in de zuidelijke stad Ulsan op verdenking van tweevoudige moord. De politie had de vrouw vorige maand al geïdentificeerd en ze werd enige tijd geschaduwd.

De vrouw zou in 2018 terug naar Zuid-Korea gevlucht zijn na de dood van de twee kinderen, die zo’n vijf en tien jaar oud zouden zijn geweest. Hun vader zou eerder al overleden zijn aan kanker. De lichamen van de twee werden op 11 augustus in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland ontdekt in twee koffers. Een nietsvermoedend gezin had die samen met andere inboedel gekocht bij een onlineveiling van een opslagplaats.

De politie heeft gevraagd om de vrouw niet op borgtocht vrij te laten in afwachting van haar uitlevering aan Nieuw-Zeeland.