‘Aanval op stuwdam was Poetins poging om tegenoffensief te vertragen’

In Kryvy Rih, de geboortestad van president Zelenski, is er aanzienlijke waterschade na een Russisch bombardement. Volgens het Institute for the Study of War wilden de Russen zo het tegenoffensief van Oekraïne vertragen.

Oekraïne beweert dat Rusland wraak wilde nemen voor zijn succesvolle tegenoffensief in het noordoosten. De stuwdam heeft volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski geen enkele militaire waarde. In een videotoespraak bestempelde Zelenski Rusland opnieuw als ‘terreurstaat’. ‘Jullie zijn zwakkelingen die tegen burgers vechten’, zei hij. ‘Schoften die na de vlucht vanop een afstand doelbewust kwaad willen aanrichten.’ Een groot deel van de inwoners van de stad werd geadviseerd om de stad te verlaten.

De waterschade is volgens lokale autoriteiten aanzienlijk. Nadat acht raketten de stuwdam vannacht hadden geraakt, proberen nooddiensten om de schade te beperken. Bij de aanslag was een pompstation beschadigd en door de gaten kwam vannacht een stroom van 100 kubieke meter water per seconde door. De aanval veroorzaakte volgens de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) aanzienlijke overstromingen in grote delen van de stad. De rivier Inhoelets, die ook door de stad loopt, trad uit zijn voegen en zou al zo’n 2,5 meter gestegen zijn.

112 huizen onder water

Volgens de recentste berichten neemt de overstroming in Kryvy Rih, een van de grootste centraal-Oekraïense steden met zo’n 650.000 inwoners voor de oorlog, stilaan in kracht af. Persagentschap Reuters meldt dat Oleksandr Vilkul, hoofd van het militaire bestuur van de stad, op Telegram heeft gezegd dat er 112 huizen onder water staan.

Het ISW zegt dat de aanval geen willekeurige aanslag was van Rusland. De raketaanslag was volgens de denktank vooral bedoeld om Oekraïense pontonbruggen verder stroomafwaarts te beschadigen om zo het zuidelijke tegenoffensief te vertragen. Volgens Russische bronnen was de Karatsjoen-dam, die langs de Inhoelets ligt aan de westelijke rand van Kryvyi Rih, het doel van de aanslag.