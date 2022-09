Smartschool zal u minder storen

Smartschool, het dominante digitale leerplatform in het Vlaamse onderwijs, zet zich in om de ‘rust in de avonduren en het weekend’ beter te respecteren.

Smartschool, het online leerplatform dat door meer dan 90 procent van de secundaire scholen in Vlaanderen ­gebruikt wordt, zal digitale deconnectie beter ondersteunen.

Dat zegt het bedrijf na de afspraken die minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) samen met de sociale partners heeft gemaakt over digitale communicatie. Dit schooljaar moeten scholen onder meer afspraken maken over wanneer leerlingen en leerkrachten bereikbaar moeten zijn en wanneer berichten verstuurd of beantwoord moeten worden.

‘Jaarlijks leidt de instroom van nieuwe gebruikers tot frustraties bij zowel leerkrachten als leerlingen. Te veel berichten laat op de avond en in het weekend, taken en toetsen die last minute worden opgegeven … Het zijn klassiekers die jaarlijks het nieuws halen. Dat hoeft echter niet zo te zijn’, stelt het bedrijf.

Smartschool schakelt daarom een versnelling hoger. Binnenkort zullen berichten ook uitgesteld verzonden kunnen worden, zodat de rust in de avonduren en het weekend beter gerespecteerd kan worden. ‘Vanaf 20 uur – de school kan dat zelf instellen – worden berichten automatisch pas de volgende ochtend verzonden, tenzij je hiervan bewust wenst af te wijken. Op deze manier zal het aantal onbedoelde verstoringen ’s avonds verminderd worden’, zegt ceo Jan Schuer.

Zondagochtend

Smartbit, het bedrijf achter Smartschool dat sinds kort in handen is van IT-groep Cegeka, benadrukt wel dat het een wederzijdse verantwoordelijkheid is tussen Smartschool en de scholen. ‘Bij Smartschool moeten we onze systemen slimmer maken en scholen dienen hierover intern afspraken te maken’, benadrukt Schuer.

Smartschool benadrukt dat het de voorbije maanden ‘tal van aanpassingen’ doorvoerde om de stroom aan berichten te verminderen. ‘Scholen kunnen sinds vorig schooljaar zelf kiezen wanneer ouders en leerlingen geïnformeerd worden over nieuwe resultaten. De verstoring door meldingen op vrijdagavond of zondagochtend is dus verleden tijd.’

Het platform komt regelmatig onder vuur te liggen. Zo maakte tv-figuur en Nerdland- presentator Lieven Scheire gisteren duidelijk wat los op Twitter met zijn bericht: ‘Smartschool is terug! Je krijgt dan een mail met de melding dat er een bericht is dus je moet surfen naar Smartschool en inloggen dan kijken bij meldingen of nee bij berichten daar staat een tekst met een link naar een URL waar je een pdf kan downloaden met de nieuwsbrief.’