Vakbonden en werkgevers bereiken geen akkoord over 900 miljoen euro voor uitkeringen

De sociale partners zijn er niet in geslaagd een akkoord te vinden over de verdeling van meer dan 900 miljoen euro, bedoeld om de laagste uitkeringen op te trekken. Dat laten de vakbonden weten. Ze vragen de regering om snel een beslissing te nemen.

Inzet van het overleg is de zogenaamde welvaartsenveloppe. Dat is een budget om de komende twee jaar de uitkeringen – vooral de laagste – op te trekken, bovenop de index. Het gaat in het bijzonder om werkloosheidsuitkeringen, de uitkeringen voor ziekte en invaliditeit en de pensioenen. In die enveloppe zit meer dan 900 miljoen euro. Het was de bedoeling dat de sociale partners tegen 15 september een advies uitbrachten over de verdeling. Maar dat overleg is mislukt, zo blijkt donderdag.

De vakbonden wijzen daarvoor naar de werkgevers. Die weigerden systematisch om de werkzaamheden op te starten, aldus de vakbonden, die nu aan de regering vragen om een snelle beslissing om de welvaartsenveloppe te verdelen.

De werkgevers ontkennen dat het overleg vastloopt door hen. ‘De vakbonden proberen ons de schuld in de schoenen te steken. Het is nog nooit gelukt om voor 15 september een gemeenschappelijk advies over de uitkeringen uit te brengen’, zegt Monica De Jonghe, directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). ‘Nu houden ze wel vast aan de wet, terwijl ze de loonwet niet willen respecteren’.

Actieven

De werkgevers willen wel degelijk onderhandelen over de uitkeringen, aldus de VBO-topvrouw. ‘Maar wij willen onderhandelen over een globaal pakket, dus ook over de actieven.’

De werkgevers vrezen dat een nieuwe werkloosheidsval ontstaat als de uitkeringen stijgen, terwijl de lonen niet in dezelfde mate zouden stijgen. De Jonghe wijst ook op het beperkt budget van de regering. ‘De vakbonden willen iedereen iets geven. Maar misschien kunnen we een deel van de enveloppe gebruiken voor de actieven. Misschien zouden we de eenoudergezinnen wat extra kunnen geven.’

De Jonghe vreest dat de regering niet zal kunnen beslissen. ‘Dezelfde tegenstelling is ook in de regering terug te vinden.’