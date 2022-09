Van Quickenborne trekt erkenning Moslimexecutieve definitief in

Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) pleitte in De ochtend op Radio 1 voor een nieuwe Moslimexecutieve. Hij trekt de erkenning van het vertegenwoordigende orgaan van de moslims in België in om op termijn een hernieuwde leiding aan te stellen. Volgens de minister is het huidige bestuur al jaren ‘disfunctioneel’.

Naar de Moslimexecutieve (EMB) gaat elk jaar zo’n 600.000 euro subsidies, maar daar wil minister van Justitie Vincent Van Quickenborne snel een einde aan maken. Op Radio 1 zei hij dat er in het officiële orgaan voor de moslimgemeenschap ‘geen wil is om een nieuw verhaal te schrijven’.

‘Het bestuur van de Moslimexecutieve is verworden tot een conservatief clubje van vijf man waar heel wat fout loopt’, zei Van Quickenborne in De ochtend op Radio 1. ‘Er heerst administratief wanbeheer, er is geen transparantie en er heerst buitenlandse inmenging in de organisatie. Op een bepaald moment is het geduld op.’

De minister zei dat het EMB voorlopig geen officiële gesprekspartner meer is van de regering. Volgens hem heerst er nu een ‘overgangsperiode’ waarin de overheid enkel nog in gesprek gaat met lokale geloofsgemeenschappen. ‘We blijven dus doorgaan met de aanduiding van leraars en consulenten voor de moslimsgemeenschap.’

Hij bevestigde dat er nood blijft aan een overkoepelend orgaan voor de moslims, maar die moet voldoen aan een aantal voorwaarden: transparantie, geen buitenlandse inmenging, geen links naar extremisme, representativiteit en een professionele werking.

Teruggefloten door eigen justitie

Het lijf-aan-lijfgevecht tussen Van Quickenborne en het EMB speelt al langer dan vandaag. Eerder dit jaar startte hij al de procedure op om de erkenning van de organisatie in te trekken, waardoor de subsidiëring ervan ook meteen wegviel. Door die inmenging werd de minister ook al op de vingers getikt door zijn eigen justitie.

In augustus veroordeelde de Brusselse rechtbank van eerste aanleg de Belgische staat nog omdat het zich op illegale wijze had gemengd met de activiteiten van de executieve. ‘De godsdienstvrijheid in ons land is niet absoluut’, reageerde Van Quickenborne. ‘Als er sprake is van wanbeheer, moet de overheid ingrijpen. We reiken nu de hand uit naar leden van de moslimgemeenschap die wel openstaan voor vernieuwing, maar het is aan hen om zich te verenigen en te organiseren.’