VDAB sanctioneert fors meer werkzoekenden

VDAB heeft in het eerste semester van dit jaar 6.225 werkzoekenden gesanctioneerd. Vorig jaar waren dat er tijdens dezelfde periode 4.783. Het gaat om mensen die zich niet aan de concrete afspraken houden voor hun traject naar werk.

De stijging in het aantal sancties is het gevolg van een nieuw bemiddelingsmodel bij VDAB. elke werkzoekende krijgt een traject op maat. Als zij zich daar niet aanhouden, dan stuurt VDAB hun dossier door naar de controledienst. Dat gebeurde in het eerste semester 45 procent vaker dan het jaar voordien, alles bijeen zo’n 15.170 keer. ‘Sancties zijn geen doel’, benadrukt Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V). ‘Mensen aan een job helpen, vacatures invullen en de economie doen groeien, zijn dat wel.’

Wie gesanctioneerd wordt, verliest op zijn minst voor een deel zijn of haar werkloosheidsuitkering. In extreme gevallen kunnen die zelfs definitief geschrapt worden. Bovenop de 6.225 sancties schreef VDAB ook 5.219 signalen, een soort laatste waarschuwing. ‘De meeste werkzoekenden willen ook graag terug aan het werk. Wanneer een werkzoekende echter niet meewerkt aan zijn traject naar een nieuwe job, is het belangrijk om als samenleving het signaal te geven dat we dat wel verwachten’, zegt Brouns.