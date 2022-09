Zwaarbewolkte maar meestal droge donderdag

Het blijft donderdag op de meeste plaatsen droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Het is wel zwaarbewolkt, met temperaturen tot maximum 19 graden, meldt het KMI.

Komende avond en nacht wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een buitje. De minima schommelen tussen 5 en 17 graden. Aan zee waait een vrij krachtige wind.

Vrijdag is het wisselvallig en gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met buien vanaf de Noordzee. Plaatselijk kunnen de buien intens zijn en vergezeld worden van korrelhagel en donderslagen. De maxima liggen tussen 10 en 16 graden. In het westen van het land zijn rukwinden tot 60 km/u mogelijk.

Zaterdag blijft het wisselvallig met veel wolkenvelden en buien of perioden met regen. We halen opnieuw maxima tussen 10 en 15 graden. Ook zondag verwacht het KMI dezelfde temperaturen, met veel wolken en in de loop van de dag buien of regen.

Maandag en dinsdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en vallen er nog enkele lokale buien, maar wel minder frequent en minder intens dan de dagen voordien. De maxima liggen tussen 12 en 16 graden.